Nur knapp und etwas glücklich, aber sicher nicht völlig unverdient ging der Karlsruher SC am Freitagabend aus dem Zweitliga-Heimspiel gegen Jahn Regensburg als 1:0-Gewinner hervor und feierte damit den dritten Sieg in Folge.

„Ich könnte mich nicht beschweren“, fasste KSC-Coach Christian Eichner das Spiel in der Pressekonferenz zusammen, „wenn ich jetzt ein 1:1 kommentieren müsste.“

Erwartungsgemäß mit Innenverteidiger Stephan Ambrosius, der seine Gelb-Rot-Sperre in Sandhausen abgesessen hatte, anstelle von Daniel Gordon begannen die Hausherren recht angriffslustig und hatten schon in der zweiten Minute die erste Chance des Spiels. Aber Fabian Schleusener, der seinen Vertrag im Wildpark am Donnerstag bis 2025 verlängert hatte, scheiterte an Gästekeeper Jonas Kurt Urbig, und Marvin Wanitzek setzte den Nachschuss über das Tor des SSV Jahn.

Trotzdem spielte Regensburg unerschrocken und vor allem nicht ungefährlich mit. Und nach einer Flanke von links von Minos Gouras musste KSC-Schlussmann Marius Gersbeck eine Glanzreaktion zeigen, um einen Kopfball von Andreas Albers gerade noch an den Pfosten lenken zu können (17.).

Das Tor zu rechten Zeit

Anschließend kamen die Oberbayern immer besser uns Spiel, wurden in dieser Entwicklung aber jäh gestoppt: Schleusener jagte Sebastian Nachreiner den Ball ab, am Ende des so eingeleiteten Karlsruher Konters überwand Mikkel Kaufmann den chancenlosen SSV-Torwart mit einem noch von Jan Elvedi abgefälschten Schuss von rechts (24.).

Nach dem Seitenwechsel wurde die bis dahin faire Auseinandersetzung deutlich rauer, Schiedsrichter Patrick Alt ließ sehr viele Nickligkeiten laufen. Beide Mannschaften schenkten sich diesbezüglich nichts. Der KSC hatte zwar die besseren Möglichkeiten, schaffte es aber nicht, etwa durch Schleusener (60.) oder Lukas Cueto (67.), eine Vorentscheidung herbeizuführen. Auch einige Kopfbälle, so von Marcel Franke nach einer Ecke (81.), verfehlten ihr Ziel.

Aber auch die Gäste hatten nicht das für einen Torerfolg nötige Glück. Singh traf in der 90. Minute zum zweiten Mal Aluminium – diesmal den Pfosten.