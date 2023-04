Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Aufsteigerinnen waren Katja Müller und ihre Mannschaftskolleginnen vom EGC Westpfalz in Rieschweiler-Mühlbach besonders neugierig auf die neue Golfsaison. Mitte Mai hätte das erste Spiel in der 2. Bundesliga Mitte im GC Rheinhessen stattfinden. Doch der Deutsche Golfverband hat just zu diesem Zeitpunkt die komplette Saison von den Bundesliga bis runter in die Landesligen abgesagt.

Die gerade mal 17 Jahre alte Landesmeisterin hat das Golfen vermisst, in der Zeit, in der die Plätze gesperrt waren, sie hat aber auch genug für die Schule zu tun. Denn die Zwölftklässlerin