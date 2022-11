„Das, was jetzt passiert, war vorhersehbar. Sie haben ja alle Projekte im Vorfeld gekippt.“ Dass die Fanbetreuung in Katar zum Problem werden kann, davon war Katar-Fachmann Tilman Engel schon lange überzeugt. Durch die ersten Berichte sieht er sich bestätigt.

Der 58-Jährige hatte sich in der deutschen Sportszene vor allem als Geschäftsführer des professionellen American-Football-Teams Frankfurt Galaxy einen Namen gemacht. Nach dem Ende der europäischen NFL-Tochterliga 2007 verdingte er sich zwei Jahre lang in Katar, um als einer der Verantwortlichen dabei zu helfen, die dortige Fußball-Profiligen salonfähig zu machen – eine der Voraussetzungen für die Bewerbung um die Fußball-Weltmeisterschaft. Seither, von 2009 bis 2020 war er als Unternehmensberater für die arabische Welt mit Schwerpunkt Katar aktiv. Corona beendete diese Tätigkeit.

Die erste Etappe seiner Arbeit in und für Katar bewertet Engel durchaus positiv. Die „Qatar Stars League“ sei vorübergehend von zehn auf 14 Teams angewachsen, erzählt Engel. Inzwischen seien es zwölf Mannschaften. Dazu kämen eine Zweite Liga sowie eine Amateurliga, die vor allem aus Mannschaften der in Katar lebenden Ausländern bestehe. Ziel all dieser Bemühungen sei gewesen, den Profifußball in Katar so aufzustellen, dass der Meister in der asiatischen Champions League starten könne – das sei eine der Maßgaben des Weltverbands Fifa gewesen, damit eine WM-Bewerbung überhaupt Chancen haben konnte.

„Nicht die Verhandler entscheiden“

Für den zweiten, längeren Teil seiner Tätigkeit fällt Engels Fazit nicht sonderlich positiv aus. „Wir haben ganz viele Projekte rund um die Fanbetreuung während der Weltmeisterschaft entwickelt. Am Ende wurde alles gekippt“, sagt er. Katar habe sich zwar in Sachen Stadien und Infrastruktur sehr gut auf diese Weltmeisterschaft vorbereitet. Nicht aber auf die Frage, wie man mit den erwarteten Fans umgeht und was man ihnen abseits der Stadien bieten sollte. „Es ist ja nicht so, dass alle Fußballfans während einer WM immer den ganzen Tag im Stadion sind. Die wollen auch abseits etwas machen.“

Das sei auch den Verantwortlichen auf der Arbeitsebene bewusst gewesen. Daher habe es viele Pläne und Projekte gegeben, um den Fans den Aufenthalt in Katar angenehm zu machen und richtige WM-Stimmung entstehen zu lassen. „Doch wenn man sich ein wenig in Katar auskennt, dann weiß man, dass die Arbeitsebene dort gar nichts zu sagen hat. Die Entscheidung treffen ganz andere Leute – und zwar solche, die von einer WM oder von der Lebenswirklichkeit normaler Menschen keine Ahnung haben.“

„Katar hat Geldprobleme“

Das sei auch der Fifa erst spät, vielleicht zu spät bewusst geworden. „Es ist doch kein Wunder, dass Fifa-Präsident Gianni Infantino schließlich nach Katar gezogen ist. Er hat gemerkt, dass er nur etwas erreichen kann, wenn er vor Ort ist – und auch mit jenen den Kontakt pflegt, die wirklich entscheiden“, sagt Engel.

Allerdings hat auch das nicht mehr geholfen, die geplanten Fanprojekte zu retten, sagt Engel, der inzwischen als Oberstleutnant in den Diensten der Bundeswehr in Wiesbaden steht. Von einer Zeltstadt in der Wüste für die Unterbringung bis hin zu Fantreffen – alles „quasi über Nacht und ohne Diskussion“ gekippt. „Dazu muss man wissen, dass Katar schon seit zwei, drei Jahren Probleme mit dem Cashflow hat“, sagt der Manager. Im Klartext: Der Wüstenstaat wollte nicht mehr so viel Geld wie geplant für die Fanbetreuung oder auch nur die Unterbringung aufbringen.

Keine Schulung für Sicherheitskräfte

Zudem seien die Verantwortlichen hinsichtlich Hotels auf falsche Versprechen reingefallen. „Die Hoteliers hatten 35.000 Zimmer versprochen bis zum WM-Beginn. Davon sind mindestens 5000 nie gebaut worden, weil die gemerkt haben, dass es dafür anschließend keinen Bedarf gibt.“ Die Folge seien nun hastig zusammengezimmerte und völlig überteuerte Bettenburgen.

Auch dass es schon erste Probleme mit Sicherheitskräften gegeben hat, verwundert Engel nicht. „Wir hatten ein Projekt aufgesetzt, mit dem wir die freiwilligen Helfer und auch die Sicherheitskräfte auf den Umgang mit den Fans vorbereiten wollten.“ Auch dieses Projekt sei eingestampft worden, nachdem die Zuständigkeit für die öffentliche Ordnung vom Organisationskomitee einfach auf den staatlichen Sicherheitsapparat übertragen wurde. „Und damit machen die ihr ganz eigenes Ding.“

Selbst wenn Tilman eher skeptisch ist, was nun die Fanbetreuung während der WM angeht. Er wird diese Woche selbst für einige Tage nach Katar fliegen, um sich die Situation vor Ort anzuschauen. Auch aus alter Verbundenheit für ein Land, in dem er 13 Jahre lang tätig gewesen ist.