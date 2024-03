Tadej Pogacar ist der Konkurrenz mal wieder davongefahren. Auch Regen und Kälte können ihn in Katalonien nicht stoppen.

Vallter 2000 (dpa) - Radstar Tadej Pogacar hat bei Regen und Kälte die erste Bergankunft bei der 103. Katalonien-Rundfahrt im Alleingang gewonnen und damit die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

Der 25 Jahre alte Slowene setzte sich auf der zweiten Etappe über 186,5 Kilometer von Mataro nach Vallter 2000 mit deutlichem Vorsprung auf den Spanier Mikel Landa durch. Am Vortag hatte Pogacar den Etappensieg noch knapp hinter dem Australier Nick Schultz verpasst.

Zur Hälfte des 11,4 Kilometer langen und durchschnittlich 7,4 Prozent steilen Schlussanstiegs setzte sich Pogacar aus der Gruppe der Favoriten ab und vergrößerte schnell seinen Vorsprung. In 2135 Metern Höhe feierte er schließlich seinen 65. Profisieg. Den Sprint um Platz zwei mit einem Rückstand von gut 80 Sekunden gewann Landa vor dem Russen Alexander Wlassow vom deutschen Bora-hansgrohe-Team.

Pogacar, der am Samstag hauchdünn seinen ersten Sieg beim Klassiker Mailand-Sanremo verpasst hatte, nutzt die Katalonien-Rundfahrt als Vorbereitung auf den Giro d'Italia. Am Mittwoch folgt die nächste Bergankunft in Port Ainé. Das Mehretappenrennen endet am Sonntag in Barcelona.