Der Champion kommt! Dies ist die frohe Botschaft des Pfälzischen Rennvereins Haßloch vor dem Galopp-Renntag am Samstag ab 14 Uhr auf der Waldrennbahn. Bauyrzhan Murzabayev steigt in allen sieben Prüfungen in den Sattel.

In fünf davon wurde er von Trainer Axel Kleinkorres aus Mülheim an der Ruhr engagiert. „Ich habe mir die Bahn schon auf Bildern angeschaut. Die Linienführung ist sehr fair, die Stimmung