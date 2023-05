Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die erste Halbzeit ging 0:3 verloren – die zweite wurde nur 2:0 gewonnen: Deshalb ging Fußball-Zweitligist Karlsruher SC eine Woche nach seiner Auftaktniederlage in Paderborn (0:5) auch am zweiten Spieltag der neuen Saison nach Punkten leer aus.

Dabei wollten die Wildparkprofis in ihrem ersten Heimspiel an die gute Leistung in der ersten Halbzeit von Paderborn anknüpfen. Stattdessen präsentierten sich die Schützlinge von Trainer Christian