Im dritten Spiel innerhalb von acht Tagen und nach zuvor zwei Niederlagen hintereinander zeigte Fußball-Zweitligist Karlsruher SC gegen den 1. FC Nürnberg eines seiner – zumindest an der Torausbeute gemessen – besten Spiele in dieser Saison.

Die Gastgeber schickten die Franken mit einer 4:1-Packung (Halbzeit 1:1) auf den Heimweg. Der erste Punktspielsieg der Blau-Weißen im vierten Punktspiel nach dem Jahreswechsel fiel vor 9.265 Zuschauern auf der damit ausverkauften Baustelle Wildparkstadion vielleicht ein bisschen zu hoch aus, war insgesamt aber zweifelsohne verdient. Denn der KSC wartete gegen den „Club“ mit einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber dem 0:2 im Derby gegen den SV Sandhausen vier Tage zuvor auf.

„Wir haben den Gegner ständig attackiert, sind ihm dauernd auf die Nerven gegangen“, lobte KSC-Chefcoach Christian Eichner seine Schützlinge nach dem Abpfiff. „Auch in Rückstand sind wir keinen Deut von unserem Matchplan abgewichen.“

Fehlerfrei war der Auftritt des KSC allerdings keineswegs, und wegen zwei, drei grober Schnitzer „hätte das Spiel auch 1:3 verloren gehen können“, gab Eichner in seiner Zusammenfassung zu bedenken. Wie abwechslungsreich die etwa eine Stunde lang offene Partie verlief, lässt sich unter anderem am Eckenverhältnis von 12:7 für den KSC ablesen. „Vor und in beiden Strafräumen war also ordentlich was los“, sagte der Karlsruher Cheftrainer.

Vor allem aber fighteten die Gastgeber nach dem Rückstand durch den Freistoß von Johannes Geis (29.) unbeirrt zurück. Zunächst traf Marco Thiese nur die Latte, doch dann sorgte Philipp Hofmann für den 1:1-Pausenstand (39.). Goller (55.) und Hofmann (59.) gaben dem Spielverlauf dann zum richtigen Zeitpunkt die aus Karlsruher Sicht gewünschte Richtung. „In der Phase sind wir kopflos geworden und haben das Spiel hergeschenkt“, ärgerte sich Gästetrainer Robert Klauß. Marvin Wanitzeks verwandelter Foulelfmeter in der Schlussminute hatte nur noch statistische Bedeutung.