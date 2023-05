Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Karlsruher SC hat sich etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Der Weg dahin gelang in Sandhausen erstaunlich spielerisch.

Acht Mal hatte der Karlsruher SC in der Zweiten Liga nicht gewonnen, jetzt folgten zwei Dreier hintereinander. Der 3:0 (1:0)-Erfolg beim SV Sandhausen am Sonntag war deutlich und kann in der Art und Weise Hoffnung