Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem etwas glücklichen 1:1-Pausenstand in Paderborn ging Zweitligist Karlsruher SC in der zweiten Halbzeit und in Überzahl in Ostwestfalen zwar 2:1 in Führung. In der hektischen Schlussphase aber handelten sich die Badener beim SC noch den Ausgleich ein.

„Ärgerlich“, kommentierte der Karlsruher Rechtsverteidiger Marco Thiede das Remis. „Nach unserer Führung haben wir ein bisschen den Gang rausgenommen und wollten das 2:1 vielleicht