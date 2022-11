Zum Auftakt des Drei-Spiele-Endspurts in der Zweiten Liga empfängt an diesem Samstag (13 Uhr) der Karlsruher SC die Kieler Sportvereinigung Holstein im Wildparkstadion.

Vor einigen Wochen wurde Christian Eichner gefragt, ob es eine gewisse Punktzahl gebe, mit der der KSC überwintern wolle. Es wäre gut, war die Antwort, wenn dann mindestens die Hälfte der für den Klassenerhalt nötigen Zähler auf dem Konto wären – also zwanzig. Dass „Eiche“ damit nicht etwa tiefgestapelt, sondern eher vorsichtig kalkuliert hat, wurde zuletzt ziemlich deutlich: Die Wildparkprofis haben ihre drei jüngsten Punktspiele verloren und sind darüber hinaus auch aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Eichners Schützlinge rangieren zwar noch auf Tabellenplatz zehn, mit vier Punkten mehr (17) als Fürth (13) auf Relegationsplatz 16, aber gefährlich nahe an der Abstiegszone.

In beiden Strafräumen zulegen

„Wir müssen in beiden Strafräumen zulegen“, fasste der KSC-Coach die für einen erfolgreichen Schlussspurt nötigen Voraussetzungen zusammen. „Wir müssen das, was uns fehlt, erzwingen. Und das kann man erzwingen!“ Defensiv müsse jeder einzelne Spieler „bis zum Ende verteidigen, auch den letzten Meter machen und hingehen, auch wenn es nicht gefährlich aussieht“. Eichner nennt das „die Liebe zum Verteidigen“, und die müsse einfach größer werden. Offensiv fordert er, „im und rund um den gegnerischen Strafraum schnörkelloser zu spielen. Wir müssen in der gegnerischen Box für mehr Betrieb und Alarm sorgen.“

Welches Personal diese Vorgaben gegen die vom früheren KSC-Verteidiger Marcel Rapp (43) trainierten Kieler „Störche“ am Samstag umsetzen soll und in welcher Grundordnung, ließ der Karlsruher Cheftrainer offen. Dabei geht es vor allem darum, wie der Ausfall des Kapitäns Jerôme Gondorf kompensiert werden kann, und wer an Stelle des bei seinem Startelfdebüt in Hannover früh verletzten Leon Jensen aufläuft.

Eichner warnte zudem vor der starken Kieler Offensive um Top-Torjäger Steven Skrzybski (10 Tore).