Die Profivereine engagieren sich verstärkt im sozialen Bereich. So auch der Karlsruher SC, der am Donnerstag bei einem Testspiel nicht nur Geld für die Ukraine sammelte.

Als das Benefizspiel gegen den FC Basel am Donnerstagabend abgepfiffen wurde, klang der Jubel über den deutlichen 6:1-Sieg ungewohnt. Dass sich viele hundert Kinder unter den 3.050 Zuschauern befanden, machte sich auch akustisch bemerkbar. Die Jugendspieler von Vereinen aus dem Großraum Karlsruhe hatten mit ihren Betreuern Tickets zum ermäßigten Satz bekommen, und viele von ihnen gaben zu Protokoll, dass sie gerne bald wieder zu einem Heimspiel des Zweitligisten kommen würden.

Doch die Erschließung neuer Fankreise war nur ein Nebeneffekt des stimmungsvollen Kicks gegen den langjährigen Schweizer Abo-Meister, der ohne seine Nationalspieler angereist war. Ein mittlerer, im besten Fall auch höherer fünfstelliger Betrag dürfte beim Kassensturz kommende Woche bilanziert werden. Neben den Ticketeinnahmen und der Pfandbecher-Spende ging ein Euro pro Bratwurst und Pommes-frites-Portion in den Spendentopf. Ein Halbzeit-Elfmeterschießen zwischen der zweiten Mannschaft und dem Frauen-Team brachte noch einmal 1000 Euro.

Erlös geht an diverse Projekte

Der Gesamterlös geht jeweils zur Hälfte an die Ukraine-Hilfe der Stadt Karlsruhe und an diverse Projekte und Institutionen, die sich am Donnerstag im Stadionumlauf vorstellten. Darunter lokale Einrichtungen wie das Karlsruher Tierheim oder die Faninitiative „Blau-weiß statt Braun“, die über den von den Nazis ermordeten Nationalspieler Julius Hirsch informierten und zum Boykott der WM in Katar aufriefen. Schon während des ersten Lockdowns hatten Angehörige der Ultragruppen und andere Fans einen Einkaufsservice für Senioren, Behinderte und andere Bedürftige übernommen. Seither hat sich das Engagement verstetigt. Seit Bestehen der Initiative werden Monat für Monat 480 Essen an obdachlose Frauen ausgeliefert.