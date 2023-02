Mit einem Wahnsinnsspiel hat der Karlsruher SC am Freitagabend seine Sieglosserie beendet und mit 2:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth gewonnen – trotz Rückstands, trotz Platzverweises.

Nach einem total ausgeglichen Spielanfang hatten die Gäste die erste Chance. Marco Meyerhöfer kam im Rücken von Philip Heise rechts auf die Grundlinie, seine flache Hereingabe aber wurde von der Karlsruher Abwehr abgefangen (14.). Kurz darauf schien sich die Pechsträhne der Hausherren fortzusetzen. Nach einem Freistoß der Franken aus dem linken Mittelfeld– für das Foul hatte Stephan Ambrosius Gelb gesehen – bugsierte Tim Breithaupt den Ball per Kopf ins eigene Tor (21.).

Es kam noch schlimmer. Kurz nach dem Rückstand und einem weiteren Foul im Mittelfeld handelte sich Ambrosius Gelb-Rot ein (24.). KSC-Coach Christian Eichner füllte die entstandene Lücke in seiner Abwehr mit Christoph Kobald und nahm Breithaupt aus dem Spiel. Zehn Minuten später keimte Hoffnung bei den wütend kämpfenden Wildparkprofis und ihren Anhängern auf. Denn Schiedsrichter Frank Willenborg schaute sich auf Hinweis seines Video-Assistenten eine Szene im Strafraum der Gäste an – Meyerhöfer gegen Fabian Schleusener – und sprach dem KSC einen Foulelfmeter (36.) zu. Den verwandelte Marvin Wanitzek zum 1:1 Pausenstand her.

Leidenschaftlich bis zum Ende

Nach dem Seitenwechsel war von der Unterzahl des KSC lange nichts zu spüren. Im Gegenteil. Die Badener hatten durch Marvin Wanitzek (48. und 59.) sogar gute Chancen, in Führung zu gehen. Und hinten verteidigten Eichners Schützlinge das Unentschieden leidenschaftlich. Noch einmal Wanitzek, dessen Schuss Gästekeeper Andreas Linde hielt (70.) – dann kam natürlich die Frage auf: Halten die Kräfte des KSC?

Die Antwort: ja. Denn Mikkel Kaufmann und Fabian Schleusener fuhren einen Konter wie aus dem Lehrbuch, den der Däne mit dem 2:1 für seine Mannschaft vollendete (72.). Kurz darauf lag sogar das 3:1 für den KSC in der Luft. Aber Wanitzek scheiterte an Linde, und den Nachschuss vergab ganz spitz von rechts Sebastian Jung.

Auf der anderen Seite mussten die Karlsruher Christoph Kobald (72.) und Marcel Franke (88.) auf der Linie für ihren Torhüter retten. Letztendlich überstanden die Wildparkprofis auch eine vierminütige Nachspielzeit und überwanden einen über viermonatige Durststrecke mit dem ersten Sieg seit dem 7. Oktober.