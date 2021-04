Der Ehrenspielführer lotste den jungen Stürmer Karl Büllesfeld einst in die Pfalz. Den großen Durchbruch beim FCK schaffte er nicht, machte aber im Immobiliengeschäft Karriere. In der Traditionsmannschaft der Roten Teufel fand Büllesfeld eine sportliche Heimat. Mit Fritz Walter gab es lustige Erlebnisse.

Geboren ist Büllesfeld vor 79 Jahren im westfälischen Uckerath. Beim heimischen SC begann er mit dem Fußball, wurde Drogist, wechselte 1953 zu Tura Hennef. In der Sportschule Hennef ist er Fritz Walter 1954 erstmals begegnet. Büllesfeld, zwölf Jahre alt, war bei einem Sichtungslehrgang, Dettmar Cramer Verbandssportlehrer. Die Nationalmannschaft weilte zeitgleich bei einem WM-Lehrgang, wenige Wochen später führte Fritz Walter sie als Kapitän in Bern zum WM-Titel.

Ziehvater Fritz Walter

1959 folgte Büllesfeld dem Ruf des SSV Reutlingen, wurde mit der A-Jugend Bezirksmeister und baden-württembergischer Juniorenmeister – der große VfB Stuttgart wurde sensationell bezwungen. Rudi Kröner, später auch mal FCK-Trainer, war sein Mannschaftskamerad. Schicksalhaft 1961 das Spiel der Reutlinger Reserve in Karlsruhe. Der junge Büllesfeld stürmte, traf – auf der Tribüne saß Fritz Walter und war offenbar beeindruckt von dem talentierten Angreifer. Tage später bekam Büllesfeld Post aus Kaiserslautern – Absender: Fritz Walter. „Er hat mich für eine Probewoche zum 1. FC Kaiserslautern eingeladen, im Café Hexenbäcker untergebracht. Trainer war Richard Schneider. Am Wochenende sagte Fritz Walter zu mir, wir gehen in die ,Löwenburg’, das war damals das Sportheim des FCK, und unterhalten uns. Dann sagte er: Karl, du hast uns überzeugt. Wir nehmen dich.“ Da Büllesfeld noch Jugendlicher war, wurde er nach dem Vereinswechsel gesperrt und spielte in der Reservemannschaft. Es lief. Karl Büllesfeld wurde mit 34 Treffern Torschützenkönig.