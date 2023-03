Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf den 64 Feldern werden wieder die Figuren gezogen. Am Freitag wird in der Andreas-Albert-Halle in Frankenthal der 89. Pfälzische Schachkongress eröffnet. Damit veranstaltet der Pfälzische Schachbund (PSB) nach mehr als zwei Jahren Pause wieder das Turnier, auf dem die pfälzischen Schachspieler ihren Meister ermitteln.

„Es ist so wichtig, dass der Schachkongress wieder stattfindet“, unterstreicht Bernd Knöppel, der Präsident des PSB, die Bedeutung dieser Veranstaltung für die „pfälzische