Der Betzenberg in Kaiserslautern war Heimstätte manch eines denkwürdigen Fußballspiels. Am 6. November 1991 schlagen die Roten Teufel im Europapokal der Landesmeister den FC Barcelona 3:1. Ein hochprozentiger Cocktail der Emotionen. Eine Partie für die Geschichtsbücher. Mit tragischem Ende.

Südländische Atmosphäre. Damals, Ende der Achtziger-, Anfang der Neunzigerjahre, war Italien das Dorado des Profifußballs. Dort brannten zuerst auch die bengalischen Feuer auf den Tribünen, als Ausdruck der Begeisterung, der Leidenschaft, aber auch als Warnung an den Gegner, dass ihm recht heiß werden würde, sobald er den Platz beträte. Die Spieler des großen FC Barcelona müssen sich an diesem 6. November 1991 gefühlt haben wie in Mailand, Turin oder Rom, dabei gastierten sie in der Pfalz. Im Stadion am Betzenberg in Kaiserslautern, auf Deutschlands höchstem Fußballgipfel, an diesem Tag ein Vulkan, der Feuer spie. Die komplette Westtribüne in rotes Licht getaucht. Vor lauter Nebel die Hand vor Augen nicht erkennbar. Furcht einflößend. Und wunderschön. Damals. Heute würde der FCK dafür Zehntausende Euro an den Deutschen Fußball-Bund entrichten.

Hotic und die Aufmunterung am Flughafen

Zweite Runde im Europapokal der Landesmeister, Rückspiel. Das erste Aufeinandertreffen hatte Barça 14 Tage zuvor 2:0 gewonnen. Trotz frappierender Unterlegenheit bot sich dem FCK eine gigantische Torchance. Guido Hoffmann erschnüffelte im Mittelfeld einen Pass der Katalanen, stahl den Ball, sprintete Richtung Tor, umkurvte Schlussmann Zubizarreta – und schoss die Kugel an den Pfosten. Eine Szene, die in der Endbetrachtung noch von Belang sein sollte. Hoffmann zu Tode betrübt. „Am Flughafen in Barcelona hab ich zu Guido gesagt: Die holen wir uns im Rückspiel“, erinnert sich Demir Hotic, der 1990 zum FCK kam.

Doch wie sollte das gehen? Hier der übermächtige FC Barcelona mit seinen Weltstars: Koeman, Guardiola, Laudrup, Stoitchkov, Cristobal. Dort der vermeintliche Provinzklub. „Für uns war das ein riesengroßes Erlebnis, ein bisschen so, als ziehe der kleine FCK hinaus in die große weite Fußballwelt“, sagt der heutige U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und fügt mit Blick auf das Rückspiel hinzu: „Es erschien unrealistisch, gegen den FC Barcelona zu gewinnen. In erster Linie ging es darum, eine Leistung anzustreben, für die man sich nicht schämen muss.“

Kuntz und die regelmäßige Gänsehaut

Oh nein, der FCK musste sich nicht schämen. Er bot ein Spiel für die Ewigkeit. Alle wuchsen über sich hinaus, angetrieben von einem entrückten Publikum, das mit jeder verstreichenden Minute lauter und mit jedem Tor irrer zu werden schien. „Die Fans haben uns diese Gänsehaut damals ja in Regelmäßigkeit beschert. Das war etwas ganz Besonderes, das Nonplusultra. Zumindest für uns Spieler der Heimmannschaft“, sagt Kuntz im RHEINPFALZ-Telefonat. Hotic, heute 58, sagt mit Blick auf die „brennende“ Westtribüne: „Wäre ich noch Spieler, würde ich mir das immer wieder wünschen, wenn niemand in Gefahr gebracht wird.“

Demir Hotic. Hat er für den FCK je besser gespielt als an diesem Abend? Die 35. Minute. Ecke Kuntz von der rechten Seite, Hotic und Zubizarreta balgen im Fünfmeterraum, Hotic lässt den Ball über den Scheitel ins Tor rutschen. 1:0. Der FCK leckt Blut. „In der Halbzeit dachten wir: Alter Schwede, hier geht ja was. Das war dann nicht mehr aufzuhalten“, sagt Kuntz.

Goldbaek und die Melange der Gefühle

49. Minute. Wieder Ecke von rechts, Wolfgang Funkel verlängert per Kopf, am zweiten Pfosten lauert Hotic – und nickt den Ball über die Linie. Der Betze bebt. Erst recht, als Frank Lelle in der 76. Minute Bjarne Goldbaek in die Tiefe schickt und der Däne das 3:0 erzielt. Ach, Goldbaek. War er jemals wieder so entfesselt? Als er sich aus der Jubeltraube befreit hat, spiegelt sein Gesicht eine Melange an Emotionen. Fassungslosigkeit paart sich mit unbändiger Freude. Ein Mann, überwältigt, außer sich. „Wir haben eine der ganz großen Mannschaften an die Wand gespielt. Wir hätten es verdient gehabt weiterzukommen“, sagt Hotic. Das 4:0 waberte durch die Luft ...

Die 90. Minute. Ronald Koeman, heute Barças Trainer, schlägt einen Freistoß aus dem Mittelfeld in den Strafraum, José Mari Bakero kommt zwischen zwei Lauterer Spielern zum Kopfball, endlos scheint das Spielgerät unterwegs – und senkt sich ins Netz. 3:1. Diese verdammte Auswärtstorregel. Der Traum zerstört. Grabesstille. 30.000 Menschen in Paralyse. Barça, an der Seitenlinie orchestriert vom großen Johan Cruyff, wird später den Titel gewinnen.

„Noch mal anschauen? Nein danke!“

„Das Spiel verfolgt noch viele“, sagt Hotic. „Das kommt immer wieder hoch, wie Fritz Walter und die WM 1954, wie das 7:4 gegen die Bayern, das 5:0 gegen Real.“ Hotic sagt, er habe die Sache relativ schnell verpackt. Ein paar Bierchen am späten Abend, dann ging das schon. „Wir hatten alles gegeben, und das war uns am wichtigsten, vor allem für die Fans.“ Er macht ein Päuschen und seufzt. „Ja, das sind schöne Erinnerungen an die guten alten Zeiten.“ Nur eines braucht Hotic nicht. „Noch mal anschauen? Nein danke!“ Da geht es ihm wie vielen Fans des FCK, wenn sie zurückdenken an den Tag, als die Roten Teufel durch ein Meer aus bengalischen Feuern auf den Rasen traten – und ihre Hölle gefror.

Der Kalender

DIE RHEINPFALZ feiert 2020 ihren 75. Geburtstag. In unserem Jubiläumskalender erinnern wir jeden Tag an ein besonderes Ereignis oder eine ungewöhnliche Geschichte aus den vergangenen 75 Jahren.