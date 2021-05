Der am 20. Mai vergangenen Jahres verstorbene Rennfahrer, wurde in seiner Karriere dreimal Weltmeister. 1975, 1977 und 1984. Fast noch bekannter wurde der Österreicher aber durch seinen Feuerunfall beim Großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring am 1. August 1976.

1975 holt Andreas Nikolaus Lauda im Ferrari seinen ersten WM-Titel. 1976 gilt es also, diesen Titel zu verteidigen. Und es lässt sich für den 27-Jährigen auch nicht schlecht an. Vor dem Deutschland-Grand-Prix – das Rennen auf der berühmt-berüchtigten, über 22 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgrings ist der zehnte Saisonlauf – liegt Lauda im Gesamtklassement in Führung. In den ersten neun Rennen feiert er fünf Siege, steht nur einmal nicht auf dem „Stockerl“, wie in Österreich das Siegerpodest genannt wird.

Sein härtester Rivale ist der britische McLaren-Pilot James Hunt, im Gegensatz zum akribischen Arbeiter Lauda ein wahrer Playboy. Die beiden Erzrivalen prägen auch das Qualifying: Hunt ergattert die Pole Position vor Lauda. Der hat zwar im Vorjahr als erster Formel-1-Pilot die Sieben-Minuten-Marke in der „Grünen Hölle“ geknackt, nichtsdestotrotz hält er den anachronistischen Kurs für viel zu gefährlich. „Die Autos sind für diese Strecke viel zu schnell“, argumentiert er. Eine Abstimmung unter seinen Kollegen ergibt aber ein knappes Ergebnis pro Rennen, Lauda fügt sich: „Damit war das Thema für mich erledigt.“

Weit kommt Lauda am Renntag nicht

Am Renntag machen widrige Verhältnisse den Piloten die Arbeit schwer: Kurz vor dem Start regnet es, hört aber bald wieder auf. Doch die Piste ist nass. Bis auf Hunts Teamkollegen Jochen Mass setzen die weiteren 26 Starter auf Regenreifen. Ein Fehler, die Piste trocknet schnell, deshalb wechseln fast alle Fahrer nach Runde eins auf profillose Slicks. Auch Lauda, der nach einem schlechten Start im Mittelfeld herumkurvt. Weit kommt er nicht.

In der zweiten Runde biegt sein Ferrari 312 T2 – vermutlich wegen eines Fahrwerkdefekts – in einem Linksknick vor dem Streckenabschnitt „Bergwerk“ bei Tempo 220 urplötzlich nach rechts ab, knallt in die felsige Böschung, wird auf die Strecke zurückgeschleudert, sein Wagen fängt Feuer. Lauda hat beim Aufprall seinen Helm verloren, kann sich nicht selbst befreien, sitzt gefangen im Cockpit. Konkurrenten halten an, versuchen Lauda zu helfen, doch rund 200 Liter Superbenzin entwickeln eine ungeheure Hitze, so dass Harald Ertl und Brett Lunger – die beiden hatten das Ferrari-Wrack sogar noch kurz gerammt – sowie Guy Edwards die Flammenhölle nicht durchdringen können. Erst Arturo Merzario gelingt das Kunststück, er zerrt Lauda aus dem Auto. „Er war zu dem Zeitpunkt bewusstlos“, erinnert sich der Italiener.

Zwischenstation Unfallklinik Ludwigshafen

Als endlich Rettungskräfte am Unfallort eintreffen, ist der Österreicher wieder bei Bewusstsein. Er hat offensichtlich schwere Verbrennungen erlitten, scheint aber angesichts der Umstände noch Glück gehabt zu haben, er lebt. Lauda wird in einen Krankenwagen gelegt, der Fahrer will sich auf den schier endlosen Weg zu Start und Ziel machen. Hans-Joachim Stuck gibt aber einen wichtigen Tipp: Der Sanka soll gegen die Rennrichtung zur ganz nahe liegenden Ausfahrt Breidscheid fahren, was wertvolle Zeit spart, das Krankenhaus in Adenau ist von dort schnell erreicht.

Die Ärzte erkennen den Ernst der Lage, schicken den Verunglückten, der mittlerweile im Koma liegt, ins Bundeswehrkrankenhaus nach Koblenz, von dort wird er in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen verlegt, die über eine Spezialabteilung für brandverletzte Patienten verfügt. Doch schnell stellt sich heraus, dass die Brandwunden nicht das Schlimmste sind. Niki Lauda hat im Feuer giftige Gase eingeatmet, die seine Lunge verätzen. Er wird auf die Intensivstation der Uniklinik Mannheim verlegt, wo er lange mit dem Tod ringt, sogar schon die letzte Ölung erhält.

42 Tage später wieder am Start

Doch der Österreicher erweist sich als zäher Kämpfer. Er durchlebt fürchterliche Qualen, denn seine Lunge sondert Flüssigkeit ab, die muss ständig abgesaugt werden, was enorme Schmerzen verursacht. Aber das Wunder wird Wirklichkeit. Niki Lauda überlebt nicht nur, er kämpft sich ins Cockpit zurück. Bei einer ersten Ausfahrt auf der Ferrari-Teststrecke in Fiorano überwindet er seine Angst, weiß danach, dass er wieder Rennen fahren kann. Lediglich zwei Grand Prix’ muss er auslassen.

42 Tage nach dem Unfall geht er, von Brandwunden gezeichnet und mit dicken Verbänden am Kopf, beim Großen Preis von Italien in Monza wieder an den Start. Den Weltmeister-Titel holt er 1976 nicht, am Saisonende fehlt ihm nur ein einziger Punkt. Ein Jahr später holt er den verpassten Triumph dann nach. 1984 wird Andreas Nikolaus Lauda aus Wien ein letztes Mal Weltmeister.

Der Kalender

DIE RHEINPFALZ feiert 2020 ihren 75. Geburtstag. In unserem Jubiläumskalender erinnern wir jeden Tag an ein besonderes Ereignis oder eine ungewöhnliche Geschichte aus den vergangenen 75 Jahren.