Er kam, sah und siegte: In seiner ersten Saison als Mannheimer Adler war Jan Alston entscheidend daran beteiligt, dass die alte Eishockey-Hochburg aus der Kurpfalz eine sagenhafte Entwicklung Ende der 90er Jahre veredelte – mit dem dritten deutschen Meistertitel in Folge. In Erinnerung bleibt aber auch ein Skandal, an dem Alston – in erster Linie als Opfer – beteiligt war.

Er war ein Gentleman auf Kufen: höflich, freundlich, bescheiden. Nach dem Training Interviews mit Jan Alston (heute 51) zu führen, konnte anstrengend sein – nicht etwa, weil er nichts zu sagen hatte, im Gegenteil, sondern weil er oft als Letzter vom Eis kam. Und sich als Superstar der Deutschen Eishockey-Liga auch nie zu schade war, die Pucks einzusammeln und in den Eimer zu stopfen.

Als die Adler am 27. April 1999 mit einem 3:2-Sieg im letzten Finalspiel in Nürnberg den Titelhattrick perfekt machten, hatte der technisch und körperlich starke Mittelstürmer zuvor bereits für einen heute noch gültigen DEL-Rekord gesorgt: In dieser Saison verbuchte er in zwölf aufeinanderfolgenden Spielen je einen Treffer. 33 Tore und 20 Vorlagen waren es schließlich insgesamt, und auch im letzten Spiel der Saison traf der Kanadier. Meister!

Beim Aufwärmen niedergestreckt

Vier Monate zuvor, am 3. Januar, war der später gefeierte Held mittendrin in einem der größten Eklats der DEL. Die Adler empfingen die Hannover Scorpions. Beim Aufwärmen (!) streckte deren Stürmer Mike Ware den Mannheimer Star per Crosscheck nieder – eine Szene, die an Hollywood, an den Eishockey-Filmklassiker „Slap Shot“ mit Paul Newman und den berüchtigten Hanson Brothers erinnerte. Aber lustig war anders.

Alston lag regungslos und ausgestreckt auf dem Eis, drumherum das reine Chaos. Adler-Spieler wollten sich den Übeltäter kaufen, der flüchtete in die Gästekabine im alten Eisstadion im Friedrichspark und verbarrikadierte sich dort. Anderthalb Stunden lang! Die Polizei stand vor der Tür, denn schließlich ging’s hier nicht mehr nur um ein Foul im Sport, sondern um eine Straftat. „Meine Geduld reicht bis ins zweite Drittel“, befand mit stoischer Ruhe Polizei-Einsatzleiter Elmar Ludwig gegenüber der RHEINPFALZ: „Irgendwann muss er ja rauskommen.“ Und notfalls werde man die Tür halt aufbrechen.

Die Polizei holte den Übeltäter

Dazu kam es nicht. Als ein Scorpions-Betreuer kurz mal schauen wollte, ob draußen vielleicht die Luft wieder rein ist, nutzte ein Beamter die Chance, Mike Ware abzugreifen. Später wurde er für zwölf Spiele gesperrt – eine drakonische Strafe. Alston erlitt eine schwere Gehirnerschütterung. Später hieß es, dass Ware im „Hinspiel“ in einem harten Zweikampf mit Alston mehrere Zähne verloren habe. Revanche also? Der damalige Schiedsrichterbeobachter Fritz Presl aus Zweibrücken hatte jedenfalls Raubein Ware zuvor empfohlen, in Mannheim besser nicht aufzulaufen. Gleichwie: Das wohl verrückteste an diesem Sonntagabend, der etwas länger dauerte, war, dass nach dem Skandal sogar noch Eishockey gespielt wurde – und zwar ziemlich manierlich, ohne größere Zwischenfälle.

Bilder vom niedergestreckten Jan Alston gibt es übrigens keine. Klar, welcher Sportfotograf hält schon beim Warmlaufen drauf? Und Handys waren damals noch ausschließlich zum Telefonieren da ...

Hattrick beendete eine Trainerära

Jan Alston spielte noch bis 2001 für die Adler – der Abschied wurde gekrönt mit seinem zweiten Titelgewinn. 2000 war er Ligatopscorer. Dann wechselte er in die zahlungskräftige Schweiz. Auf der Mannheimer Trainerbank markierte der Titelhattrick 1999 gar das Ende einer Ära: Trainer Lance Nethery, heute 62, verabschiedete sich nach fünf aufregenden Jahren von den Adlern. „Es macht nicht mehr viel Spaß, in Deutschland Eishockey zu sehen“, hatte der Meistermacher am zuvor beschriebenen Skandalabend gesagt. Dafür hielt es der charismatische Kanadier aber noch ziemlich lange hier aus, als Coach in Köln, Frankfurt, Düsseldorf – und schließlich als Sportchef bei Oberligist (!) Duisburg.

Alston beendete seine aktive Laufbahn in der Schweiz 2011, er ist mit einer Eidgenossin verheiratet. Beim HC Lausanne wirkte er fast neun Jahre lang als Sportdirektor. Auch eine Ära, die erst vor einigen Wochen mit seiner Entlassung endete. Und selbst da zeigte sich der Gentleman von seiner smarten Seite. Er habe „nur die größte Dankbarkeit übrig“, verkündete er. Nie ein böses Wort. Und über Mike Ware sprach er eh nicht.

