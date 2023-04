Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bundesliga-Abstieg 1996, Aufstieg 1997, deutscher Meister 1998. Der 1. FC Kaiserslautern schreibt Fußballgeschichte. Erstmals gewinnt ein Bundesliga-Aufsteiger den Titel. 35.000 FCK-Fans sind am 9. Mai 1998 in Hamburg dabei, als DFB-Präsident Egidius Braun die Meisterschale an FCK-Kapitän Ciriaco Sforza überreicht. Aber im Erfolg werden auch die großen Fehler begangen.

Der eigentliche Kapitän heißt Andreas Brehme. Mit 37 aber ist er in seinem letzten Jahr seiner grandiosen Karriere als „Stand-by“-Spieler nur noch fünfmal zum Einsatz