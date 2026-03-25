Kai Havertz hat eine gefühlte Ewigkeit kein Länderspiel für Deutschland mehr bestritten. Spätestens bei der WM im Sommer will er aber wieder vorangehen.

Als die sportlichen Fragen zur deutschen Nationalmannschaft weitgehend abgeklärt abgehandelt waren, hat Kai Havertz noch ein privates Anliegen klären können. Woher rührt eigentlich die Liebe für Esel? „Das hat im jungen Alter angefangen, für mich persönlich ist Tierschutz ein ganz wichtiges Thema“, erzählte der Fußballprofi vom FC Arsenal, der nach eigenem Bekunden drei Hunde in England und einen Esel in Deutschland halte. Er freue sich jedes Mal, den Esel zu sehen: „Das sind sehr ruhige Tiere – so wie ich.“

Es kommt selten vor, dass es bei einem der besten Techniker der deutschen Auswahl so sehr menschelt wie am Mittwoch in der letzten Presserunde in Herzogenaurach, ehe sich der Tross am Donnerstag nach Basel begibt, wo dann der erste Härtetest gegen die Schweiz (Freitag, 20.45 Uhr/ RTL) im stimmungsvollen St. Jakob-Park ansteht. Anschließend wartet mit der Partie gegen den WM-Teilnehmer Ghana ein anderer Prüfstein in Stuttgart (Montag, 20.45 Uhr/ ARD). In beiden Begegnungen dürfte Havertz nach langer Leidenszeit endlich wieder auf Spielzeit kommen.

Ziel: Bald über 90 Minuten durchhalten

Wegen langwieriger Oberschenkel- und Knieverletzungen datiert sein letztes von bislang 55 Länderspielen vom 19. November 2024 in Budapest gegen Ungarn (1:1). Die 66 Minuten im verlorenen League-Cup-Finale gegen Manchester City für die „ Gunners“ sollen nur der Anfang gewesen sein. „Ich fühle mich sehr gut“, versicherte der 26-Jährige nun. „Man merkt, dass man ein Jahr raus ist. Ich brauche das eine oder andere Spiel, um auf 100 Prozent zu kommen und in Zukunft über 90 Minuten durchzuhalten.“ Größter Lichtblick in seiner langen Auszeit: die Geburt seines Sohnes vor fast genau einem Jahr. „Ich habe seinen Geburtstag zum Glück noch feiern können, ehe ich mich zur Nationalmannschaft aufgemacht habe“, erzählte der stolze Vater.

Der 26-Jährige kennt die im Detail ausgetüftelte Philosophie des Bundestrainers Julian Nagelsmann für die auf allen Ebenen herausfordernde WM in Kanada, Mexiko und USA nur aus Telefongesprächen. Immerhin: „Ich war viel mit Julian in Kontakt, der Austausch war immer da.“ Beide Seiten wissen aus der Heim-EM 2024, was sie voneinander haben. „Ich war ein Jahr nicht da, aber ich bringe das eine oder andere Spiel an Erfahrung mit“, sagte der Offensivallrounder, der sich selbst als leise Führungskraft charakterisiert. „Es weiß jeder, dass ich kein lautstarker Spieler, der in der Kabine die großen Ansprachen hält. Ich zähle mich zu den Spielern, die mit Leistung vorneweg gehen.“ Sollen auf dem Rasen doch andere herumbrüllen.

Selbstbewusste England-Legionäre

Die deutsche Auswahl vereint mittlerweile sieben mehr oder minder selbstbewusste England-Legionäre, die in der Premier League gefordert und gefördert werden. Besonderes Augenmerk gilt den Offensivkräften Florian Wirtz (FC Liverpool) und Nick Woltemade (Newcastle United), über die sich auch Havertz äußerte: „Flo spielt Top-Top-Fußball. Für ich mich ist das einer der besten Spieler, den die Liga hat. Bei Nick ist das genauso. Er war seit Tag eins da, hat Tore und Vorlagen gemacht. Ich glaube, wir werden von den beiden im Sommer die besten Versionen sehen.“

Insbesondere der in der WM-Qualifikation aufgeblühte Woltemade ist zum direkten Konkurrenten geworden, was Havertz gar nicht in Abrede stellte: „Wir haben beide dieselbe Statur und ähnliche Ideen, wie man die Position spielen sollte. Wir bringen beide Torgefahr mit.“ Beide geben mehr eine anspielbereite Allzweckwaffe – und weniger den durchsetzungsstarken Stoßstürmer. Das Offensivpuzzle richtig zusammenzusetzen, wird eine knifflige Aufgabe, wobei Havertz sagte: „Ich fühle mich auf allen Positionen sehr wohl. Ich bin ein Spieler, der sehr flexibel ist.“

Einen Fehler will er sich sparen

Generell könne er Kapitän Joshua Kimmich nur zustimmen, dass das große Ganze passen muss: „Kein Team funktioniert ohne den Zusammenhalt.“ Eines könne er versprechen: „Ich werde die letzten Monate alles geben für den Verein, um mit großem Selbstbewusstsein zur WM zu fahren.“ Im besten Falle möchte er mit dem Nationalteam wieder eine „Euphorie ausstrahlen, um hoffentlich das ganze Land hinter sich zu haben.“ Einen Fehler werde er nicht tun: sich in gesellschaftspolitische Themen einzumischen, dafür sei er der falsche Ansprechpartner: „Ich kenne noch die Situation aus Katar – wir wissen, was dabei rumgekommen ist. Ich spiele Fußball, um Menschen zu verbinden und glücklich zu machen.“ Der Esel sei dabei nicht vergessen.