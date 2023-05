Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern wird nach einem einwöchigen Urlaub am Montag zurück auf den Platz kehren – allerdings noch nicht im Mannschaftstraining. Trainer Jeff Saibene wird künftig mit einem etwas verkleinerten Kader arbeiten.

Bereits am Sonntagabend steht für die Profis des Drittligisten ein erster Corona-Test an. Am Montagmorgen ist eine Ausdauerdiagnostik vorgesehen, nachmittags ein kontaktloses Kleingruppentraining