Ceven Klatt, der im Sommer das Traineramt von Ben Matschke bei den Eulen Ludwigshafen übernehmen wird, ist beim Zweitligisten DJK Rimpar Wölfe freigestellt worden. „Im Hinblick auf die neue Saison wollen die Wölfe mit dieser Entscheidung zusätzliche sportwissenschaftliche Impulse setzen, da der Abschluss dieser Spielzeit ein wichtiger Baustein für die kommende Saison ist“, teilten die Wölfe mit.

Freistellung nach Niederlage

Klatt war im Juli 2019 bei dem Klub aus Unterfranken als Trainer gestartet, hatte einen Dreijahresvertrag. Als sich der 37-Jährige entschieden hatte, im Sommer die Eulen zu übernehmen, hatte der Zweitligist zugestimmt, den Vertrag vorzeitig aufzulösen und auf eine Ablösesumme zu verzichten. Eigentlich hätte er die Wölfe bis zum Saisonende betreuen sollen. Nach der 21:25-Niederlage am Freitagabend gegen die SG BBM Bietigheim erfolgte nun die vorzeitige Trennung. Die Wölfe belegen mit 27:33 Punkten aus 30 von 36 Spielen Rang zehn. In seinem ersten Jahr führte Klatt das Team auf den siebten Tabellenplatz.

Trainerroutinier übernimmt

„Die kurze Vorbereitungszeit auf die neue Saison und die saisonübergreifende Vorbereitung machen mit einem Trainer, der für die nächste Saison nicht mehr verfügbar ist, wenig Sinn. Daher sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine vorzeitige Trennung für beide Parteien der beste Weg ist“, wird Rimpar-Geschäftsführer Roland Sauer in der Klubmitteilung zitiert. Ab Juli wird Julian Thomann neuer Trainer der Wölfe. Bis Saisonende wird ein prominenter Name die Mannschaft betreuen: Trainerroutinier Rolf Brack. Der 67-Jährige kennt den Verein, war dort in der Vergangenheit schon als Berater im Sportmanagement tätig.

Eulen hoffen auf Ligaverbleib

Klatt indes kann weiterhin hoffen, zur neuen Saison einen Bundesligisten zu übernehmen: Dank des 28:25 (18:12)-Erfolges am Donnerstagabend beim TSV Hannover-Burgdorf beträgt der Rückstand der Eulen Ludwigshafen auf einen Nichtabstiegsplatz noch ein Zähler.