Zwei Österreicher haben das Madison in Dudenhofen gewonnen. Doch um zu siegen, mussten sie ihre Taktik umstellen. Und sie nutzten ein ungewöhnliches Mittel gegen die Hitze.

Nach Stationen in Singen, Ludwigshafen, Öschelbronn, Oberhausen-Rheinhausen und Darmstadt erlebte die Bahnentournee beim traditionellen Pfingstmontagrennen des RV Dudenhofen ihren Abschluss. Trotz hoher Temperaturen fanden gut 800 Zuschauer den Weg in die „Badewanne“. Beim abschließenden Madison stellten zwei Österreicher ihre Taktik spontan um.

Dabei gingen sie mit gemischten Gefühlen ins Zweier-Mannschaftsfahren. Heimo Fugger fuhr das Ausscheidungsrennen, wurde Achter. „Ich habe zu einem Zeitpunkt gepokert, als es eigentlich gar nichts zu pokern gab. Da habe ich mich verspekuliert, das war echt frustrierend. Aber ich wusste ja, dass das Madison gut werden könnte“, sagte der 18-Jährige, der mit seinem Partner Maximilian Schmidbauer schon vorher zwei Madisons bei der Bahnentournee gewonnen hatte. Schmidbauer selbst wurde in Dudenhofen im Scratch Fünfter.

Österreichischer Geheimtipp

Das Problem für viele: die Hitze, gut 30 Grad im Schatten. Im Infield der 250 Meter langen Rennbahn hielten sich die Fahrer bestmöglich unter Pavillons auf und stellten beim Auf- und Abwärmen auf der Rolle einen Ventilator vor sich. Dennoch lautete die wichtigste Frage: wie dem ganzen bestmöglich Herr werden? „Das ist noch so ein ziemlicher Geheimtipp“, scherzten die beiden Österreicher über ihre Vorgehensweise. „Wir haben die nasse Kühlweste unter das Trikot gezogen, wie ein Baselayer. Das hat auch am Ende noch gut gekühlt“, erzählte Fugger. Auch in den aerodynamischen Zeitfahranzügen? „Ja klar, da auch. Aerodynamik ist zwar wichtig, aber nicht alles.“

So richtig kamen sie dennoch zunächst einmal nicht in die Gänge. Es war hauptsächlich das Gespann aus Kasachstan, das dem Rennen seinen Stempel aufdrückte und sich einen Rundengewinn sicherte. „Wir wollten uns in den Sprints die Punkte holen, wie wir es bei den letzten zwei Madisons auch gemacht haben. Irgendwann haben wir halt gemerkt, dass wir zu weit zurück sind und etwas anderes versuchen müssen“, erklärte Schmidbauer.

Führung erobert und nicht mehr hergegeben

Und wie sie das taten. Mit einem Husarenstreich setzten sie sich vom Feld ab und holten sich, unter Anfeuerung der Zuschauer, die 20 Punkte für den Rundengewinn und gingen in Führung. Die gaben sie dann aber auch nicht mehr her. „Das ist jetzt natürlich umso cooler, dass es nach dem schwachen ersten Rennen so gut funktioniert hat“, sagt Fugger nach dem Sieg vor den Polen Alan Banaszek/Daniel Staniszewski und den Kasachen Dmitriy Noskov/Maxim Khoroshavin.

Fugger und Schmidbauer gefällt es in Dudenhofen: „Es ist immer schönes Wetter und eine tolle Bahn. In Österreich haben wir im ganzen Land keine einzige.“ Den nächsten Wettkampf hatten sie noch vor sich: „Jetzt noch sieben Stunden Autofahrt, das wird nicht weniger hart.“

Dem amtierenden Europameister Moritz Augenstein blieb mit seinem Partner, dem Belgier Stan Dens, lediglich Rang sechs. Augenstein hatte vorher das Ausscheidungsfahren gewonnen.

Podiumsplätze für Rheinland-Pfalz-Team

Den Sieg im Madison der Frauen sicherten sich die Deutschen Franziska Brauße und Lisa Klein. 2021 wurden sie in der Mannschaftsverfolgung Olympiasiegerinnen. Für Lisa Klein nicht der einzige Triumph an diesem Tag: Das Ausscheidungsfahren gewann sie vor ihrer Teamkollegin Judith Rottmann.

Auch im Sprint zeigten die deutschen Frauen starke Leistungen: Lea Sophie Friedrich, zweifache Medaillengewinnern bei Olympia, belegte Rang eins. Alessa-Catriona Pröpster, Mitglied im RV Offenbach/Queich, fuhr auf den dritten Rang.

Henric Hackmann, ihr Teamkollege im Bahnradteam Rheinland-Pfalz, belegte im Sprint Rang Zwei.