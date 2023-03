Der deutsche Radprofi Lennard Kämna hat auf der vierten Etappe der Radfernfahrt Tirreno-Adriatico die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

Tortoreto (dpa) - Auf der mit 218 Kilometer längsten Etappe des Rennens genügte dem 26-Jährigen eine Platzierung in der ersten Verfolgergruppe, um den Italiener Filippo Ganna abzulösen. Den Tagessieg sicherte sich Primoz Roglic. Im Gesamtklassement liegt Kämna sechs Sekunden vor dem Slowenen.

«Ich bin super happy, dass Gesamtklassement zu übernehmen», sagte Kämna und fügte mit Blick auf das Blaue Trikot hinzu: «Es wird sehr, sehr schwer, das zu verteidigen. Das ist eine wunderschöne Momentaufnahme. Ich freue mich sehr darüber, das tragen zu dürfen.»

Roglic hatte am finalen Hügel im Sprint einer kleinen Spitzengruppe die besten Beine und verwies Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe auf Platz zwei. Kämna erreichte wenige Sekunden später das Ziel. «Ich habe für mich selbst gekämpft und versucht, so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. Es war ein Vollgas-Kampf am Ende», sagte der Norddeutsche.

Am Freitag wird es für Kämna schwer, die Führung erfolgreich zu verteidigen. Die Bergankunft auf 1451 Metern Höhe in Sarnano-Sassotetto dürfte ihm zwar liegen, doch favorisiert ist Roglic. Kämnas Team Bora-hansgrohe hat mit dem amtierenden Giro-Sieger Jai Hindley und Alexander Wlassow zudem noch zwei starke Bergfahrer am Start, die in der Gesamtwertung auf den Plätzen sechs und sieben liegen.

