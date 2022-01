Es geht in die nächste Runde. Nach der erneuten Annullierung seines Visums und dem angekündigten Einspruch seiner Anwälte soll nun das Bundesgericht am Sonntag für Klarheit sorgen. Nimmt Titelverteidiger Novak Djokovic noch an den Australian Open teil?

In seinem schier endlosen Abschiebekrimi droht Djokovic eine Ausweisung nur wenige Stunden vor dem Start der Australian Open. Ein Bundesgericht soll am Sonntag eine endgültige Entscheidung im Fall des ungeimpften Serben treffen, nachdem ihm zum zweiten Mal das Visum für Australien entzogen worden ist. Schon für Montag ist eigentlich das Auftaktspiel des Weltranglisten-Ersten beim Grand-Slam-Tennisturnier in Melbourne geplant. Ob der 34 Jahre alte Titelverteidiger nach der tagelangen Corona-Posse antreten kann, darüber herrscht auch nach dem Machtwort von Einwanderungsminister Alex Hawke am Freitag keine Klarheit.

Erneut ein Gerichts- und Anwältemarathon

Abgeschoben werden darf Djokovic zwar bis zum Urteil des Gerichts über seinen Einspruch nicht, seine Vorbereitung auf die Australian Open aber ist empfindlich gestört. Konzentriertes Training? Mitnichten. Schon am Samstagmorgen (Ortszeit) sollte Djokovic zur Anhörung bei der Einwanderungsbehörde erscheinen. Bis dahin durfte er in seiner privaten Unterkunft verbleiben. Es folgt eine erste Anhörung vor dem Bundesgericht, anschließend darf er für mehrere Stunden mit seinen Anwälten über die weitere Strategie beraten. Dann soll er über Nacht erneut ins Abschiebehotel, in dem er schon ein paar Nächte verbrachte.

Es sind die nächsten Kapitel in der unendlichen Corona-Geschichte um Djokovic. Wie erwartet legten die Anwälte des 20-fachen Grand-Slam-Turniersiegers Einspruch gegen die Verkündung von Hawke ein. Seit Montag hatte der Einwanderungsminister seine Entscheidung hinausgezögert. Erst am Freitag gegen 18 Uhr gab er bekannt, von seinem persönlichen Recht Gebrauch zu machen, Djokovics Visum zu annullieren.

Sart beim Turnier immer unwahrscheinlicher

Dies sei gut begründet und „im öffentlichen Interesse“, teilte der Minister mit. Djokovic ist nicht gegen das Coronavirus geimpft und deswegen eine umstrittene Person in dem Land, das seit Beginn der Pandemie harte Regeln aufgestellt hat. Eine Teilnahme des Weltranglisten-Ersten an den Australian Open war damit zwar noch nicht ausgeschlossen, ist aber nun unwahrscheinlich.

Noch am Freitagabend hatte der bereits mit dem Fall befasste Richter Anthony Kelly eine Sitzung angesetzt, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie immens weltweit das Interesse ist, zeigte sich auch daran, dass Zehntausende die Youtube-Übertragung verfolgten. „Jede Minute, bevor das Turnier am Montag beginnt, ist kostbar“, sagte Djokovics Anwalt.

Djokovics Anwalt: „Irrational“

Zugleich kritisierte der Jurist, dass die Entscheidung „irrational“ und unverhältnismäßig gewesen sei. Außerdem monierte er, dass Hawke mit seiner Entscheidung so lange gewartet habe und so Djokovic in eine schwierige Situation gebracht habe. Mit Unverständnis reagierte auch der ehemalige deutsche Davis-Cup-Kapitän und frühere Djokovic-Trainer Niki Pilic. Er sei „nicht überrascht“, sagte der 82-Jährige nach Angaben der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug. Die Politiker hätten „entschieden, dass sie auf Kosten von Novak politische Punkte sammeln wollen“, sagte Pilic und schimpfte, man habe Djokovic seit seiner Ankunft „wie einen Verbrecher“ behandelt. In serbischen Boulevardmedien war von „Lynchstimmung“ zu lesen.

Wer fragt noch nach Zverev und Co?

Seit zehn Tagen verdrängt die Posse um Djokovic alle sportlichen Themen: Wie die Form von Olympiasieger Alexander Zverev ist oder ob der Hamburger in den kommenden zwei Wochen tatsächlich seinen ersten Grand-Slam-Titel angreifen kann, rückt komplett in den Hintergrund. Die Corona-Geschichte um Djokovic verschafft den Australian Open vor dem Auftakt eine nie dagewesene Aufmerksamkeit. Aber in einer Art, wie sie sich Turnierboss Craig Tiley nicht gewünscht haben dürfte.

Eigentlich dürfen nur geimpfte Spieler bei den Australian Open antreten. Djokovic hatte eine medizinische Ausnahmegenehmigung beantragt und angegeben, er sei im Dezember positiv getestet worden. Der australische Tennisverband hatte ihm die Sondererlaubnis erteilt, zwei Expertengremien hatten seinen Fall untersucht. Bereits bei der Ankunft in der vergangenen Woche hatten die Behörden Djokovic die Einreise aber verweigert und die vorgelegten Dokumente für seine medizinische Ausnahmegenehmigung als unzureichend eingestuft. Weil ihm dabei nicht genug Zeit zum Reagieren zugestanden wurde, kippte Richter Kelly das Einreiseverbot im Laufe einer Gerichtsverhandlung am Montag.