Juri Knorr und Marian Michalczik sollen künftig das Spiel der deutschen Nationalmannschaft lenken. Knorr debütierte am Donnerstag in der Partie gegen Bosnien-Herzegowina. Knorr? Da war doch etwas?

Gestatten: Juri Knorr. Der Sohn von, genau: Thomas Knorr.

501 Spiele hat Thomas Knorr in der Bundesliga bestritten, er warf 1521 Tore, spielte für den VfL Bad Schwartau, die Top-Teams THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt und als Nothelfer für den SC Magdeburg, er gewann mehrere Meisterschaften und absolvierte 83 Partien für die deutsche Nationalmannschaft.

Wie der Vater, so der Sohn?

Gemach. „Natürlich habe ich sehr viel gelernt von meinem Vater“, sagte Juri Knorr. „Er hat mir sehr geholfen in meiner Wahrnehmung, meiner Entwicklung.“ Der filigrane Filius debütierte am Donnerstag beim skurrilen 25:21-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina. Er begann auf der Mittelposition, wie sehr ihm Bundestrainer Alfred Gislason vertraut, beweist die Tatsache, dass für den 20-Jährigen der routinierte Paul Drux aus dem Kader rutschte. „Ich werde mich immer daran zurück erinnern, wenn das Spiel auch hätte besser laufen können“, meinte er auf RHEINPFALZ-Frage zu seinem Debüt. „Es war sehr komisch und aufregend. Es war ein sehr komisches Spiel für uns, weil die Bosnier sehr lange im Angriff waren, lange bis zum Zeitspiel agiert haben. Da wurden wir ungeduldig, wollten die Angriffe schnell abschließen. Da sind wir in einen kleinen Teufelskreis gekommen. Für mich war es dennoch ein großes Erlebnis“, sagte Juri Knorr.

Knorr deutet sein Talent an

Der Spielmacher durfte in der ersten Halbzeit ran, wurde dann vom Berliner Marian Michalczik abgelöst. In der Zeit deutete Knorr an, was ihn einmal richtig auszeichnen könnte. Knorr dirigiert ein Spiel, er lenkt es, er setzt die Kreisläufer ein, verblüfft auch mal mit unorthodoxen Querpässen. Und er sucht den Weg zum Tor. Sein Auftrag von Alfred Gislason? „Ich soll einfach mein Ding machen. Ich soll die Sachen machen, die wir besprochen haben. Ich soll mein Spiel spielen“, erläuterte er. Talent Knorr spielt bei GWD Minden, machte auf seinem Bildungsweg Station beim FC Barcelona. Es wird nicht lange dauern, dann wird Minden nicht mehr groß genug sein für den Mittelmann.

Es war einmal: Markus Baur

Zeit, dass sich was dreht auf der Spielmacherposition. Diese war in den vergangenen Jahren zuweilen die Achillesferse in der deutschen Mannschaft. Den letzten Regisseur von Weltklasseformat hatte die deutsche Mannschaft mit Markus Baur, der das Team zum WM-Titel 2007 führte. Martin Strobel kam an ihn nicht heran, auch wenn er glänzende Spiele ablieferte, das Vertrauen all seiner Trainer genoss. Genau so wie Michael Haaß, mittlerweile Trainer beim HC Erlangen. Auf dem Weg zum EM-Titel 2016 sprang Steffen Fäth vorübergehend als Spielmacher ein – und löste die Aufgabe großartig.

Prokop versuchte es mit Wiede

Gislasons Vorgänger Christian Prokop baute auch auf Martin Strobel, als sich dieser schwer verletzte, war die Not groß. Prokops Idee war, den Linkshänder Fabian Wiede zum Regisseur zu machen, aber das war nicht durchschlagskräftig genug. Philipp Weber sprang bei der letzten EM in die Bresche, machte seine Sache sehr gut. Weber fehlte am Donnerstag wegen vieler Corona-Fälle in Leipzig.

Auch mit Marian Michalczik (23) ist zu rechnen. Er legte gegen Bosnien einen selbstbewussten Auftritt hin. „Es war eine neue Situation für mich, dass ich den rein offensiven Part übernehme. Ich habe Ruhe reingebracht, will aber mehr Torgefahr ausstrahlen“, sagte der Füchse-Spieler. Für das Spiel in Estland am Sonntag (15.15 Uhr) kommen Till Lempke (für Silvio Heinevetter) und Paul Drux (für Fabian Böhm) in den Kader.