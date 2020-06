Beim 1:1 am Dienstagabend in Rostock hat sich gezeigt: Im Kader des Fußball-Drittligsten 1. FC Kaiserslautern steckt Potenzial. Trotz einer kräftig umgekrempelten Startelf sah das vor allem in der ersten Hälfte gut aus. Es ist auch der Schwung der Jungen.

Die Sonne schien am Mittwochmorgen auf das Rostocker Ostseestadion. Rund um die Arena erinnerten vor allen Dingen große Spruchbänder von Fans an das Drittligaspiel vom Vorabend. „Der Sport lebt durch seine Fans.“ Die Meinung der Rostocker Anhänger ist klar: Die Saison 2020/21 soll bitteschön erst starten, wenn wieder Zuschauer ins Stadion dürfen. Vereinzelt waren am Dienstagabend vor der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern ein paar Hansa-Anhänger rund ums Stadion zu sehen. Gerne hätten diese natürlich ihre „Kogge“ in der Kurve nach vorne gepeitscht.

Nach der Partie waren sich die Rostocker einig: „Für uns ist das zu wenig“, meinte etwa Trainer Jens Härtel. Klar, im Aufstiegsrennen wollte Hansa einen Heimsieg. Der Trainer gestand aber auch, dass die Punkteteilung aufgrund der ersten Halbzeit gerecht war. Dieser erste Durchgang war überhaupt nicht nach dem Geschmack Härtels.

„Doppel-Großchance“ nicht genutzt

Das lag aber auch am Gegner. Obwohl die Mannschaft auf gleich sieben Positionen verändert war, zeigte der 1. FC Kaiserslautern da eine äußerst ansprechende Leistung, versuchte es immer wieder auf spielerischem Wege – und ließ sich auch nicht davon beirren, dass es Hansa anfangs mit einer Dreierkette probierte. Hatte FCK-Trainer Boris Schommers direkt nach dem Schlusspfiff noch so seine Mühe, das 1:1 einzuordnen, war das im Bus auf dem Weg zum Flughafen schon eher der Zufriedenheit über einen erst erspielten, dann erkämpften Punkt gewichen. Doch der 41-Jährige weiß auch: Hätten Manfred Starke oder Hendrick Zuck die „Doppel-Großchance“ in der 63. Minute zum 2:0 genutzt, „hätten wir eine gute Chance gehabt, drei Punkte aus Rostock mitzunehmen“.

Dass der junge Mohamed Morabet seinen ersten Drittliga-Startelfeinsatz mit dem Treffer zum 1:0 für die Lauterer in der 39. Minute rechtfertigte, freute Schommers: „Er hat sich im Training nicht aufgegeben und im Spiel gezeigt, dass er unangenehm sein kann, auch mal dort hingeht, wo es wehtut.“ In diesem Übermut holte sich der 22-Jährige nach einem harten Einsteigen eine unnötige Gelbe Karte ab. Um keinen Platzverweis zu riskieren, nahm ihn der Trainer zur Halbzeit vom Feld.

Morabet will nachlegen

„Ich freue mich über mein Startelf-Debüt, freue mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte“, sagte der 22-jährige gebürtige Frankfurter, der seit 2017 ein Roter Teufel ist. Und natürlich freute er sich auch über sein erstes Tor für die Betze-Profis: „Es war ein geiles Gefühl. Ich hoffe, dass ich noch nachlegen kann.“ In seinem Offensivdrang vergaß Morabet aber auch das eine oder andere Mal die Defensivarbeit, ließ direkt nach seinem Treffer den Rostocker Lukas Scherff flanken, Pascal Breier stand frei vor FCK-Schlussmann Avdo Spahic. Doch der 23-Jährige parierte sensationell in seinem zweiten Ligaspiel für die Roten Teufel.

Morabet, Spahic, Bakhat, Hercher, Schad oder auch natürlich ein Pick und Kühlwetter (beide 24) – die Jungen, sie geben Hoffnung beim FCK. Und sie werden von einem Jungen geführt: Kapitän Carlo Sickinger zeigte an der Ostsee in der Innenverteidigung eine ganz starke Leistung, umsichtig, souverän, dazu ein gutes Kopfballspiel, führte seine Mannschaft – mit 22 Jahren! Egal wo ihn Schommers hinstellt – ob ins Mittelfeld oder die Abwehrkette – auf seinen Kapitän kann er sich verlassen.

Schommers: „Wir brauchen alle Mann“

Überhaupt: Die Partie in Rostock hat gezeigt, dass die Lauterer die Saison nicht einfach so ausrollen lassen. „Im Moment sieht man wirklich den Charakter der Mannschaft“, lobt Schommers. Er scheint einen guten Weg in dieser intensiven Zeit der englischen Wochen mit der hohen Belastung gefunden zu haben. „Wir brauchen alle Mann, und wenn die Jungs Gas geben, bekommen sie auch Einsatzzeiten“, betont der Fußballlehrer.

Avdo Spahic sprach nach dem Schlusspfiff von einem am Ende erkämpften, aber leistungsgerechten 1:1. Er konnte zufrieden mit seiner Leistung sein, unterstrich, dass da als Nachfolger des zu Leverkusen wechselnden Lennart Grill erneut eine starke Nummer 1 zwischen den Pfosten stehen wird. „Noch zufriedener wäre ich, wenn wir gewonnen hätten“, meinte der 23-Jährige. Worte, die zeigen, dass die Lauterer am Ende noch das Maximale aus der enttäuschenden Saison rausholen wollen.