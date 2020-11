Die junge deutsche Nationalmannschaft bezwingt in einem Testspiel am Mittwochabend in Leipzig Tschechien mit 1:0. Luca Waldschmidt erzielt schon in der 13. Minute das Siegtor. Die Debütanten Philipp Max und Ridle Baku sammeln Pluspunkte.

Was kann man von einer Mannschaft erwarten, die so vermutlich nie mehr zusammenspielen wird? Was kann man von einer Mannschaft erwarten, in der viele nur Platzhalter sind für die Asse, die für die Nations-League-Spiele am Samstag gegen die Ukraine und am nächsten Dienstag in Sevilla gegen Spanien zurückkehren?

Die Spieler, die am Mittwochabend im menschenleeren Stadion in Leipzig ihre Chance bekamen, zogen sich achtbar aus der Affäre. Das war ordentlich. Recht früh fiel schon das 1:0 für die deutsche Mannschaft. Die Führung entsprang einer schönen Kombination. Mit einem weiten Diagonalpass setzte Antonio Rüdiger Außenspieler Ridle Baku ins Szene. Baku gab den Ball nach innen, Florian Neuhaus zog ab, der Bremer Keeper Jiri Pavlenka parierte prima, doch der abgewehrte Ball kam zu Philipp Max, der mustergültig nach innen flankte, wo Luca Waldschmidt zur 1:0-Führung abstaubte.

Debütanten am Tor beteiligt

Beide Debütanten waren also am Tor beteiligt: Der Wolfsburger Ridle Baku und Philipp Max von PSV Eind- hoven. Max, der frühere Augsburger, der ziemlich lange auf seine Berufung warten musste, zeigte eine gute Leistung, flankte auch in der 25. Minute gefährlich nach innen. Max machte Boden gut.

Ridle Baku wurde am Sonntagabend nachnominiert. Aber diesmal hatte er ein bisschen länger Zeit, um sich auf seinen Einsatz vorzubereiten. Erinnern wir uns: Am 29. April 2018 beim 3:0 des 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig durfte Baku ran, nachdem er zuvor mit der U23 der „Nullfünfer“ schon auf dem Weg zum Spiel in der Regionalliga beim SC Freiburg II gewesen war. Er wurde nach den Ausfällen von Danny Latza und Suat Serdar auf Höhe der Raststätte Bruchsal zurück beordert. Er erzielte damals prompt auch das 3:0. Eine schöne Episode, oder: wie alles begann.

Florian Neuhaus legt ganz starken Auftritt hin

Die deutsche Elf hatte noch vor der Halbzeit exzellente Chancen, um das Ergebnis auszubauen. So wurde Kapitän Ilkay Gündogan, Dreh- und Angelpunkt im deutschen Spiel, in aussichtsreicher Lage geblockt. Julian Brandt, dem nach einem frühen Flüchtigkeitsfehler das Selbstvertrauen in der ersten Halbzeit abhanden kam, donnerte den Ball frei in den Abendhimmel, Vaclav Jemelka leistete sich einen fatalen Fehlpass. Und Nadiem Amiri, der für den verletzten Jonas Hofmann kam, scheiterte gleich zweimal an Pavlenka. Neben Gündogan legte auch Florian Neuhaus einen ganz starken Auftritt hin. Er knüpfte an sein überzeugendes Debüt im Test gegen die Türkei in Köln vor vier Wochen an. Mit seinem mutigen Knaller traf er in der 77. Minute das Lattenkreuz.

Die tschechische Elf, im Neuaufbau, versuchte durchaus mitzuspielen, gerade gegen Ende der Partie, sie hatte zwei, drei passable Möglichkeiten. So traf Borek Dockal von Sparta Prag in der sechsten Minute nur das Außennetz. Der frühere RB-Angreifer Patrik Schick (Bayer Leverkusen) fehlte verletzt. Alles in allem stand die deutsche Abwehr sicher.

Zweite Halbzeit fällt ab

Ilkay Gündogan blieb zur Pause in der Kabine. Mahmoud Dahoud übernahm, sein Schuss mit der Pike (60.) flog knapp am Tor vorbei. Seine Pässe waren nicht präzise genug. Einige Aktionen wurden nach der Pause nicht sauber zu Ende gespielt. Die zweite Halbzeit fiel gegenüber der ersten deutlich ab. „Zum Teil haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht“, meinte Neuhaus. Kevin Trapp rettete mit einer Glanztat bei einem Kopfball von Matej Vydra den knappen Sieg.

Am Wochenende sorgten in Leipzig Bürger für Schlagzeilen, die gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstrierten. Die Schlagzeilen gestern gehörten der deutschen Nationalmannschaft: Querpass (von Max) statt Querdenker ...

So spielten sie

Deutschland: Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Baku, Gündogan (46. Dahoud), Neuhaus, Max (68. Schulz) - Hofmann (20. Amiri), Waldschmidt, Brandt

Tschechien: Pavlenka - Mateju, Brabec, Jemelka, Novak (46. Soucek) - Holes, Barak (68. Kral) - Kopic (78. Ondrasek), Dockal (68. Darida), Cerny (46. Jantko) - Krmencik (46. Vydra)

Tor: 1:0 Waldschmidt (13.) - Gelbe Karte: Soucek - Beste Spieler: Gündogan, Neuhaus, Koch, Max - Pavlenka, Barak - Schiedsrichter: Treimanis (Lettland).