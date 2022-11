Nach der klaren Niederlage in ihrem Einzel-Debüt für Deutschland war Jule Niemeier tief enttäuscht.

Rijeka (dpa) - „Man hat das Gefühl, das Team hängenzulassen, und das kommt dann heute zum Gefühl der Niederlage noch hinzu“, sagte Deutschlands aktuell beste Tennisspielerin nach dem überraschenden 3:6, 2:6 im Playoff-Spiel des Billie Jean King Cups in Kroatien gegen die erst 16 Jahre alte Petra Marcinko.

Doch schon kurz nach der Partie richtete Niemeier den Blick wieder nach vorne und versprach für das heutige Spitzen-Duell gegen die kroatische Nummer eins Petra Martic (14.00 Uhr/Tennis Channel) Besserung. „Es fühlt sich nicht gut an. Aber ich kann es morgen wieder gut machen. Das will ich unbedingt versuchen. Ich werde wieder alles auf dem Platz lassen, was ich habe“, versprach die 23 Jahre alte Dortmunderin.

Das will auch Eva Lys wieder zeigen. Der 20 Jahre alten Hamburgerin haben es die deutschen Tennis-Damen zu verdanken, dass sie weiterhin alle Chancen auf den Verbleib in der Weltgruppe des Billie Jean King Cup haben. Lys zeigte beim 6:1, 6:4 gegen Martic eine beeindruckende Leistung. Anspannung bei ihrem Deutschland-Debüt war Lys nur am Ende ein klein wenig anzumerken. „Ich habe versucht, es einfach nur zu genießen und das zu spielen, was ich kann. Das hat gut geklappt“, sagte die deutsche Meisterin, die gegen Marcinko an die starke Leistung anknüpfen will.