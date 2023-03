Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es waren gerade mal zehn Minuten gespielt, da lag Jule Niemeier schon mit 0:3 gegen die Kasachin Julia Putintsewa zurück. Aber die letzte aufrechte Solistin des deutschen Tennistrupps bei den US Open tat in der frühen Notlage das, was sie am besten kann: ruhig bleiben, konzentriert bleiben, nicht die Nerven verlieren, weiter konsequent an den Sieg glauben.

„Ich wusste, dass ich noch meine Chance kriegen werde“, sagte die Dortmunderin später, nach ihrem überzeugenden, schließlich souveränen 6:4, 6:3-Erfolg. Es hörte sich