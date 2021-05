Ihren Namen verspürte sie gerade zu Beginn ihrer großen Karriere als schwere Bürde, doch sie hat ihm im Dressurviereck – und später als soziale Wohltäterin, Sportfördererin und nicht zuletzt vollendete Gastgeberin – alle Ehre gemacht. Olympiasiegerin Ann Kathrin Linsenhoff, Tochter der zweimaligen Goldgewinnerin Liselott Linsenhoff, wird am Samstag 60.

Welche Befreiung müssen die ersten ganz großen Erfolge für sie gewesen sein nach diesem traumatischen Erlebnis. 14 Jahre jung war Ann Kathrin Linsenhoff und ritt schon auf der deutschen Meisterschaft. Und was passierte? Das, was allen späteren Stars mal passiert ist: Sie setzte die Prüfung gehörig in den Reitsand. „Wenn ich Müller oder Meier geheißen hätte, wäre alles nur halb so schlimm gewesen“, erzählte sie später, „aber für mich mit dem Namen Linsenhoff war das alles nur peinlich.“

Heute ist auch ihr Name stets positiv belegt und wird oft in einem Atemzug mit dem ihrer Mutter genannt. Liselott hatte übrigens 1981 den 2011 verstorbenen Unternehmer Klaus Rheinberger geheiratet, einen Spross der Pirmasenser Schuhfabrikdynastie Rheinberger. Beider Vermächtnis für den Dressursport ist gewaltig: Der Piaff-Förderpreis für junge Reiter und der Louisdor-Preis für junge Pferde sind der sportliche Nachlass dieser Ehe zweier Pferdemenschen durch und durch.

Olympia-Gold in Seoul 1988

Zurück zu Ann Kathrin Linsenhoff. Ihre erfolgreichste Zeit im Sattel hatte sie von 1987, als sie Vize-Europameisterin im Einzel wurde, bis 1990 mit dem WM-Mannschaftstitel. Dazwischen: der Olympiasieg im Team. Gold 1988 in Seoul auf Courage, zusammen mit der inzwischen nahe Worms beheimateten Nicole Uphoff (Rembrandt), Monica Theodorescu (Ganimedes) und Reiner Klimke (Ahlerich). 2002 dann das erfolgreiche Comeback: wieder Teamgold bei einer WM, diesmal mit Renoir. 2007 beendete sie ihre Laufbahn – mutmaßlich ein Zeckenbiss hatte Linsenhoff gesundheitlich zugesetzt.

Sozial engagiert und stets nahbar

Aber ruhig ist es um Ann Kathrin Linsenhoff nicht geworden – eine „Charity Lady“, eine schillernde Figur, nahbar für jeden. Das Kinderhilfswerk Unicef wird von ihr unterstützt, jüngst nahm sie sich auch geflüchteter Mädchen an. Und auf dem mondänen Gestüt Schafhof im Taunus werden Dressurpferde bis in den großen Sport gefördert – maßgeblich von ihrem Stiefsohn Matthias Rath. Nur das Experiment Totilas samt Totalvermarktung des vermeintlichen „Wunderpferds“ ging schief. Als Organisatorin des Frankfurter Festhallenturniers hat Linsenhoff, studierte Tiermedizinerin, Maßstäbe gesetzt – am Geschmack der charmanten Gastgeberin gab’s in Sachen Weihnachtsdekoration der Halle nie was zu meckern. 2019 gab sie dieses Amt ab, wohl eine weise Entscheidung. Denn ob das Turnier im Corona-Jahr stattfinden kann?