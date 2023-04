Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Blickrichtung Platz vier, einem noch besseren Kader und unter Corona-Bedingungen starten die Männer des JSV Speyer am Samstag (18 Uhr, Judomaxx in der Butenschönstraße) gegen den alten Rivalen Samurai Offenbach in die Bundesliga Süd.

„Dass wir gegen Mannschaften wie Offenbach, Rüsselsheim, Heidelberg- Mannheim, Backnang, Erlangen und Sindelfingen jetzt oft gewonnen haben, ist kein Selbstläufer“, sagte Teamchef