Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Montag ist der Karateka aus Tokio zurückgekommen, gestern wurde der 32-Jährige aus Kaiserslautern in Rostock am rechten Ellenbogen operiert. Seine Familie war für ihn Balsam auf der Seele.

Sein Frau Anna und sein zehn Monate altes Töchterchen begleiteten ihn nach Rostock. „Mit der Familie dorthin zu fahren ist Balsam auf die Seele, und sie bekommt auch etwas Tapetenwechsel