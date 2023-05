Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach 100 Kilometern gewann Jonas Tenbruck (Racings Students) den Großen Preis der Sparkasse Südpfalz. Noch mehr Grund zur Freude hatte aber der Drittplatzierte. Am Vortag dominierte ein alter Bekannter.

Am Ende des Rundstreckenrennens in Roschbach standen am Sonntag drei strahlende Fahrer auf dem Treppchen. Sie alle hatten unterschiedliche Gründe zur Freude. 16 Runden mussten etwa 70 Elite-Amateure