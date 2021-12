Die Football-Welt trauert um John Madden. Der erfolgreiche Trainer, Fernsehkommentator und Namensgeber für das beliebteste Football-Computerspiel starb am Dienstag mit 85 Jahren.

Madden stand nur zehn Spielzeiten als Cheftrainer der Oakland Raiders an der Seitenlinie, ehe er mit gerade einmal 42 Jahren seine Übungsleiterkarriere an den Nagel hängte. Doch die hatten es in sich: Sieben Mal stand er mit seinem Team im NFL-Halbfinale, scheiterte zwar mehrfach an den damals überragenden Pittsburgh Steelers, gewann aber als jüngster Trainer in der Saison 1976 den Super Bowl. Insgesamt kam er in den zehn Jahren auf 103 Siege bei nur 32 Niederlagen und sieben Unentschieden; bis heute die beste Quote aller NFL-Trainer mit mindestens 100 Siegen.

Danach arbeitete er 30 Jahre lang als TV-Kommentator, wurde durch seine Kompetenz, aber auch seine nicht immer weisen Sprüche zur Ikone. Dass der knorrige Madden Flugangst hatte und zu Spielen über tausende Kilometer mit seinem Wohnmobil fuhr, trug zu seinem Kultstatus bei. 1988 wurde die erste Football-Simulation nach Madden benannt. Inzwischen gibt es sie in der 22. Auflage.

Madden und seine Regeln

Madden wurde 2006 in die NFL-Ruhmeshalle aufgenommen. Erst 2006, weil er Wert darauf legte, als Trainer dort einzuziehen, nicht wegen seiner sonstigen, unbestritten enormen Verdienste um den Football. Aus seiner Zeit als Coach stammt einer seiner bekanntesten Sprüche: „Je weniger Regeln ein Trainer aufstellt, desto weniger Regeln können seine Spieler brechen.“