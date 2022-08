„We will rock you“ von Queen schallt es durch die Boxen im Stadion. Ernest John Obiena will nun aber nur noch das rhythmische Klatschen der geschätzt 3500 Zuschauer hören. Der 26-jährige von den Philippinen gewann am Dienstagabend das 26. Stabhochsprung-Meeting der TSG Jockgrim.

Als Sieger mit 5,81 Metern ließ Obiena 5,95 auflegen. Mit dem Asienrekord von 5,94 Metern hatte er bei der WM in Eugene Bronze gewonnen. Er kam nicht drüber. Für Meetingchef Gunther Hellmann ging eine Spitzenvorstellung zu Ende: „Die Stimmung war richtig gut, das Publikum war voll dabei. Ich habe nur lachende, zufriedene Gesichter gesehen.“

Dass sich der Australier Kurtis Marschall und Bo Kanda Lita Baehre im dritten Versuch über 5,71 Meter zum US-Amerikaner Christopher Nilsen und Obiena gesellten, um mit 5,81 Metern weiterzumachen, machte es noch prickelnder. Nur Obiena kam drüber, er schaffte auch das im ersten Versuch. Auf den Plätzen: Olen Tray Oates (5,61 Meter), Sondre Guttormsen, Simen Guttormsen, Lamin Krubally, Oleg Zernikel, Torben Blech (alle 5,41 Meter) und Matt Ludwig, der sich verletzte.

Bauer geht es besser

Katharina Bauer (Leverkusen), die das Springen wegen Schwindel ausfallen lassen musste, soll es am Abend wieder besser gegangen sein. Sie erholte sich bei einer Bekannten in Jockgrim und fuhr später mit ihrer Mutter, die um Mitternacht Geburtstag hatte, heim.