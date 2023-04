Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manuel Neuer und seine Kollegen treten auf den Bike-Strecken in der Olympiaregion Seefeld immer in die Pedale, wenn es vom Hotel „Nidum“ in Mösern zum Trainingsplatz an den Skisprungschanzen in Seefeld geht. Mittwoch gibt es Abwechslung, wenn das Testspiel gegen Dänemark (21 Uhr/RTL) im nahe gelegenen Innsbruck ansteht.

Die Protagonisten sollen die hohe Intensität vom Trainingsground in Seefeld in einen Härtetest im Innsbrucker Tivoli überführen. Assistenztrainer Marcus Sorg verlangt „viel