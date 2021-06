Zweite Meisterschaftsmedaille für eine Radsportlerin aus der Pfalz: Jette Simon holte am Sonntag in Bolanden DM-Silber der Juniorinnen hinter Titelverteidigerin Linda Riedmann aus Karbach. Das Rennen ging über 78 Kilometer. „Linda war die Topfavoritin, mir war klar, dass sie hier gewinnt, deshalb ist der zweite Platz für mich ein riesen Erfolg“, sagte die Elftklässlerin vom Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern. In die dortige Eliteschule des Sports geht auch Magdalena Leis (13, RSC Linden), die am Samstag deutsche Schülerinnenmeisterin geworden war.

„Es lief optimal für mich, ich bin nicht die sprintstärkste Fahrerin, deshalb war es gut, dass das Rennen schnell war und sich viele Grüppchen bildeten“, sagte Simon, die in einer Dreier-Spitzengruppe ins Ziel kam, Dritte wurde Antonia Niedermaier aus Bruckmühl. Jette Simon ist in Kaiserslautern geboren, sie lebt dort. „Dann muss man für die 1.FCK starten, oder“, sagte sie lachend. Trainiert wird sie vom Triathleten Steffen Höfs.