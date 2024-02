Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit dem 36:32 am 2. Dezember in Hamburg haben die Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga nicht mehr gewonnen. Am Sonntag gab es beim SC Magdeburg ein deftiges Pokal-Aus. Wie sieht Geschäfstührerin Jennifer Kettemann die Situation?

Frau Kettemann, wie unzufrieden sind Sie mit Ihren Löwen?

Unzufrieden ist das falsche Wort. Natürlich sind Platz acht und 18:20 Punkte in der Bundesliga keine Bilanz, die mich