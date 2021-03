Nach Pascal Bührer und Max Neuhaus hat auch Jan Remmlinger seinen Vertrag bei Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen verlängert. Hierfür gab es eine beidseitige Option, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. „Jan spielt bei uns eine tragende Rolle. Er besitzt Führungsqualitäten und kann seine Erfahrung an die Jüngeren weitergeben“, sagt Geschäftsführerin Lisa Heßler.

„Werden von Jahr zu Jahr besser“

Für den vielseitig einsetzbaren Remmlinger war relativ schnell klar, dass er noch ein weiteres Jahr bei den Eulen bleiben möchte: „Ich habe noch immer viel Spaß und glaube, dass wir uns als Mannschaft immer noch weiter entwickeln. Ich denke, dass wir von Jahr zu Jahr besser werden“, sagt der 27-Jährige, der in Mannheim lebt und an der Universität Heidelberg Sportwissenschaft studiert.

Remmlinger ist zuversichtlich, dass es mit dem Ligaverbleib der Eulen klappt: „Es sind zwei Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz und wir haben gerade mal die Hälfte der Spiele gemacht. Wir sind auch in der Vergangenheit in aussichtsloseren Situationen nie in Panik verfallen.“