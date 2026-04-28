Jamie Edoka, in Göllheim aufgewachsen, hat sich bis in die Bundesliga vorgearbeitet. Warum sein Vater daran nicht ganz unbeteiligt war. Das nächste Ziel steht.

Jamie Edoka ist in Kirchheimbolanden geboren. Er ist in Göllheim aufgewachsen, war dort in der Grundschule und wechselte danach auf die IGS Eisenberg. In Eisenberg blieb er allerdings nur bis zur achten Klasse. Mit dem Basketballspielen begann er beim TV Kirchheimbolanden, wobei er auch anderen Sportarten wie Fußball, Karate oder Turnen nachging. „Als ich zwölf Jahre alt war, war ich mir sicher, dass es Basketball sein wird“, berichtet er.

Beim TV Kirchheimbolanden spielte er bis zur U12, bis zu den Corona-Monaten. Es war der Vater von Jamie Edoka, der selbst auf die Skyliners Frankfurt zuging und 2020 bei dem Bundesligisten anfragte, ob sein Sohn denn mal ein Probetraining bestreiten dürfe. Der heute 18-Jährige nahm diese Hürde – spielte sich durch alle Jugendmannschaften bei den Skyliners, angefangen bei der U14. Heute nun gehört er zum Profikader des Frankfurter Bundesligisten.

Die Eltern helfen viel

„Als ich im ersten Jahr nach Frankfurt wechselte, habe ich noch in Göllheim gewohnt. Meine Eltern haben mich in dieser Zeit dreimal die Woche nach Frankfurt gefahren und wieder zurück“, erzählt der Guard. Nach einem Jahr Pendeln zog er ins Internat nach Frankfurt. Schritt für Schritt: Im Sommer vor einem Jahr hat er seinen ersten Profivertrag bis 2027 unterschrieben.

Sein Bundesliga-Debüt gab der talentierte junge Mann im Januar vor einem Jahr im Spiel gegen den FC Bayern München. Auch da nutzte Jamie Edoka seine Chance. Es gab einige Verletzte, und mit Blick auf das Pokal-Halbfinale ein paar Tage später wurde der eine oder andere Spieler geschont. Edoka sprang in die Bresche und machte es prima. „Ich durfte auch gleich lange spielen, 20 Minuten, das ist nicht üblich“, meint er.

Schule genießt Priorität

Seit dieser Zeit ist Jamie Edoka mehr oder weniger fest im Kader der Hessen, im Moment genießt die Schule jedoch Priorität. Bald macht er sein Fachabitur, und ab Sommer bestreitet er ein einjähriges Praktikum, vermutlich bei seinem Klub. Er besucht die Carl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt-Niederrad, die Partnerschule des Olympiastützpunktes. Deswegen trainiert er auch im Moment nicht bei den Profis, er soll nicht vom Unterricht befreit werden. „Mir wird viel geholfen. Schule und Verein kommen mir sehr entgegen“, unterstreicht er.

Schule hin, Fachabitur her – Edokas Ziel bleibt auf jeden Fall die Profikarriere. „Wenn ich in der Bundesliga meine Chance bekomme, ist es immer was Besonderes. Es ist ein hohes Niveau, es ist aber nicht so weit entfernt. Ich habe in der letzten Saison gegen Heidelberg acht Punkte gemacht und war in der Startformation. Auch dieses Jahr habe ich gegen Bamberg gepunktet. Das zeigt mir, dass es möglich ist, auf diesem Level zu spielen. Ich muss natürlich erst Fuß fassen“, sagt er.

MVP beim Albert-Schweitzer-Turnier

Den nächsten Schritt ins Rampenlicht hat er gerade gemacht: Jamie Edoka wurde kürzlich beim Albert-Schweitzer-Turnier in Mannheim zum wertvollsten Spieler gewählt. Mit der deutschen Mannschaft holte der „MVP“ sich den Titel.

Nein, es war nicht so, dass der deutsche Nachwuchs vor dem renommierten Turnier zu den Favoriten gehörte. Aber dann klappte alles wie am Schnürchen, das Team holte sieben Siege in sieben Spielen. Durch die makellosen Auftritte in der Gruppenphase veränderte sich die Wahrnehmung der Mannschaft, das Selbstbewusstsein stieg. „Das war mein größter Höhepunkt bisher. Über die Sache mit dem MVP habe ich mir vorher nicht groß Gedanken gemacht, ich wollte einfach nur gewinnen. Dass es dann dazu kam, ist echt cool. Es war cool, das Turnier zu spielen. Alles drumherum hat gepasst in Mannheim“, erzählt Jamie Edoka.

Von dem deutschen Nachwuchs ist Jamie Edoka angetan, weil dieser ein „sehr breiter Jahrgang mit sehr vielen guten Spielern“ ist, wie der „MVP“ herausstellt. Betreut wurde die Mannschaft von Alan Ibrahimagic, der im vergangenen Jahr bei den großen Stars aushalf, als Bundestrainer Alex Mumbru wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung während der Europameisterschaft nicht coachen konnte.

Daheim in der Pfalz ist der talentierte Basketballer nicht mehr oft. Die Eltern sind dafür an den Wochenenden meistens in Frankfurt, wenn ihr Sohn in aller Regel zwei Spiele hat – bei den Profis oder in der „Zweiten“ sowie in der Jugend.