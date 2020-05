Los Angeles (dpa) - Basketball-Suüerstar LeBron James hofft weiter auf eine Fortsetzung der NBA-Saison.

«Wir sehen viele Sportarten wie Ultimate Fighting und Fußball, wir hören, dass Baseball bald los legt», sagte der Profi der Los Angeles Lakers in einem Beitrag der Plattform Uniterrupted, die er gegründet hat. «Wisst ihr, ich will wieder spielen. Ich liebe das Spiel Basketball. Ich weiß, wie inspirierend das Basketballspiel ist. Ich weiß wie inspirierend Sport an sich ist. So bald wie möglich, wenn wir wieder raus können, wollen wir das Basketballspiel unseren Fans zurück bringen.»

Die Saison ist wegen der Coronavirus-Pandemie seit dem 11. März unterbrochen. Noch gibt es außer ein paar Signalen aus der Politik keine konkreten Pläne, wie die Spielzeit fortgesetzt und beendet werden kann. In der Diskussion sind Spiele an wenigen oder nur einem Ort, etwa in Orlando oder Las Vegas. NBA-Chef Adam Silver hatte zuletzt die Hoffnung geäußert, bis Anfang Juni eine Entscheidung präsentieren zu können.

Derzeit kann etwa die Hälfte aller Teams unter Beachtung der lokalen Auflagen ihren Spielern die Trainingshallen für freiwillige Einheiten zur Verfügung stellen. Dabei ist die Zahl der Profis stark limitiert, zusammengearbeitet werden darf nicht.