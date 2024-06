Nach dem absolut chancenlosen Auftritt beim 0:1 gegen Spanien geht Italien angeschlagen in die Partie gegen Kroatien. Trainer Luciano Spalletti hat seine Mannschaft scharf kritisert. Hat der Coach sich zu viel vorgenommen? Eine Trainerlegende glaubt an ihn.

Es wäre nur menschlich, wenn Luciano Spalletti in diesen Tagen manchmal an sein Weingut in den Hügeln von Montaione denkt, wenn er sich den Überlegungen hingeben würde, wie gut er es dort hätte in diesen frühen Sommertagen.

Eigentlich sah die Lebensplanung des italienischen Nationaltrainers ja vor, ein Sabbatical auf seinem Anwesen zu verbringen, wo er ein paar Alpakas hält und seinen Rocca di Ribano aus Sangiovese-Trauben produziert. Vor einem Jahr war Spalletti als Trainer SSC Neapel italienischer Meister geworden, mit einem Offensivstil, für den der Name „Spallettismo“ kreiert wurde. Es war sein erster großer Titel, eine Art Krönung einer langen Laufbahn, er hatte sich eine Pause verdient. Doch statt die liebliche Schönheit seiner Heimat zu genießen, sitzt Spalletti nun im oftmals regnerischen Iserlohn und muss mit seinem Zweifeln kämpfen.

Im