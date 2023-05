Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was im Frühjahr so überraschend auf dem Maimarkt begann, könnte nun in Tokio doppelt vergoldet werden. Isabell Werth, die ohnehin erfolgreichste Dressurreiterin der Welt, greift nach ihren olympischen Goldmedaillen Nummer sieben und acht. Eine gute Freundin und Gönnerin hat sie schon bei der letzten Sichtung auf dem Schafhof im Taunus beschenkt.

80 Jahre wird Madeleine Winter-Schulze am Montag. Ihrem Geburtstag sah sie einen Tag vorher mit etwas Sorge entgegen. „Ich hab Schiss“, gestand die bedeutendste Mäzenin im deutschen