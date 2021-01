Die Zweifel an Olympia in Tokio halten sich angesichts der Corona-Pandemie hartnäckig. IOC-Präsident Thomas Bach aber schließt eine Absage der Sommerspiele unbeirrt aus.

Tokio (dpa) - Trotz des Corona-Notstands in Japan und der Umfrage-Mehrheiten gegen Olympia im Sommer sieht IOC-Chef Thomas Bach keinen Anlass für eine Absage der Tokio-Spiele.

„Wir haben zurzeit überhaupt keinen Grund zu glauben, dass die Olympischen Spiele in Tokio nicht am 23. Juli im Olympiastadion von Tokio eröffnet werden“, sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo in einem Interview. Bach bekräftigte, es gebe „keinen Plan B“ für die Austragung der Spiele. „Wir wollen diese Spiele sicher und erfolgreich machen“, sagte der 67-Jährige.

Wegen deutlich gestiegener Coronavirus-Fälle hatte Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga in der Vorwoche den Notstand über den Großraum Tokio hinaus auf sieben weitere Präfekturen ausgeweitet. Es gilt ein weitreichendes Einreiseverbot bis 7. Februar. In jüngsten Umfragen hatte sich eine deutliche Mehrheit der Japaner für eine Absage oder erneute Verlegung von Olympia ausgesprochen.

Die Organisatoren mühen sich seit Monaten um Pläne für Sommerspiele unter Corona-Bedingungen. Dabei könnte auch die Zahl der Zuschauer reduziert werden, wie Bach durchblicken ließ. Das IOC müsse „flexibel“ sein und „Opfer bringen“, um das Leben der Beteiligten zu schützen. „Die Sicherheit hat Vorrang. Wenn es um die Sicherheit geht, darf es kein Tabu geben“, sagte Bach.

Das dienstälteste IOC-Mitglied, der Kanadier Richard Pound, wollte auch Geister-Spiele ohne Fans nicht ausschließen. „Die Frage ist, ist dies ein „Muss“ oder „schön zu haben“. Es ist schön, Zuschauer zu haben. Aber es ist kein Muss“, wurde Pound von Kyodo zitiert. Niemand könne angesichts der andauernden Corona-Pandemie garantieren, dass die Olympischen Spiele wie geplant stattfinden werden. „Aber ich denke, es gibt eine sehr, sehr gute Chance, dass sie es können und dass sie es tun“, sagte Pound mit Blick auf die Organisatoren.

Regierungschef Suga hatte mehrfach bekräftigt, an den Tokio-Spielen festhalten zu wollen. Die Spiele würden als Beweis dafür dienen, „dass die Menschheit das Coronavirus besiegt hat“. Die Sommerspiele waren im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

