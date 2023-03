Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 27-Jährige war der emotionale Anführer bei Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen. Am Donnerstag beginnt das Team mit der Saisonvorbereitung. Dippe wird nicht mehr dabei sein. Der Kreisläufer erzählt, was er nun tun wird, warum er lange keine Bücher mochte und um 5.30 Uhr aufsteht.

Herr Dippe, was machen Sie denn am Donnerstag gegen 18 Uhr?

Da liege ich mit meiner Freundin an einem See und genieße die freie Zeit.

Was für ein Gefühl wird das sein, wenn zeitgleich die Handballer der Eulen Ludwigshafen mit der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison beginnen und Sie nicht mehr dabei sind?

Es