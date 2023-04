Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 1. FC Kaiserslautern ist weiter auf der Suche nach einem Großinvestor. Auch ein Schuldenschnitt soll helfen, eine Insolvenz abzuwenden. Im RHEINPFALZ-Gespräch reden Beiratssprecher Markus Merk (58) und Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt (50) über Flavio Becca, das Angebot der regionalen Investoren, Kontakte zu internationalen Geldgebern und die Planung für die neue Drittliga-Saison.