Weltmeister Max Verstappen hat das erste Formel-1-Rennen nach der Sommerpause gewonnen. Der niederländische Red-Bull-Pilot stürmte in Spa-Francorchamps von Startplatz 14 nach vorn auf den ersten Rang.

Spa-Francorchamps (dpa) - Verstappen baute zur Begeisterung Zehntausender Oranje-Fans auch seine WM-Führung weiter aus. Der Niederländer feierte seinen neunten Saisonsieg vor Teamkollege Sergio Perez. Dritter in Belgien wurde Ferrari-Fahrer Carlos Sainz.

Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien:

„Daily Mirror“: „Es war ein Albtraum-Nachmittag für Lewis Hamilton, der als Vierter startete (...). Damit lag er einen Platz hinter seinem alten Rivalen Fernando Alonso. Der Brite hatte das Nachsehen, als die beiden Routiniers in der ersten Runde kollidierten.“

„The Sun“: „Lasst uns die Trophäe jetzt überreichen. Es hat keinen Sinn, die Sache in die Länge zu ziehen und auf das Ende der Saison zu warten. Max Verstappen hat (die WM) in der Tasche - und wir haben noch acht Rennen vor uns.“

„Daily Mail“: „Max Verstappen gewann den Großen Preis von Belgien von Startplatz 14 aus - nicht nur sein neunter Saisonsieg, sondern eine einseitige Vernichtung“

„The Guardian“: „Die Formel 1 hat in dieser Saison schon einige tolle Rennen geliefert, aber dieses in Spa-Francorchamps war ein Nachmittag, den nur Verstappen auskosten wird. Dennoch war er auf zwei Ebenen nicht ohne Bedeutung. Verstappen, der im Titelkampf an vorderster Front kämpft, hat mit seinem Tempo und seiner Kontrolle seine Konkurrenten zur Verzweiflung gebracht. Für Lewis Hamilton und Mercedes, die darum kämpfen, zu einem konkurrenzfähigen Tempo zurückzufinden, konnte das Wochenende hingegen nicht schnell genug zu Ende gehen.“

Frankreich:

„Le Monde“: „Sein Red Bull verleiht ihm Flügel. Nachdem er bereits das ganze Wochenende über ein hervorragendes Tempo gezeigt hatte und die schnellste Zeit im Qualifying fuhr, erweckte Max Verstappen in Spa einmal mehr den Eindruck, dass es ihm leichtfiel.“

„L'Équipe“: „Red Bulls perfektes Rennen, Hamiltons Versagen“

Italien:

„La Gazzetta dello Sport“: „Verstappen zerstört alle: Neunter Sieg vor Perez und Sainz, Leclerc Sechster“

Spanien:

„Marca“: „Verstappens bärenstarkes Comeback, mit Sainz auf dem Podium und Alonso als Fünfter“

„As“: „Es war die fast perfekte Startaufstellung, Carlos Sainz Erster und Fernando Alonso Dritter, der Traum eines jeden spanischen Formel-1-Fans. Aber einer von ihnen prallte auf die Realität, die enorme Überlegenheit von Red Bull und das miese Renntempo von Ferrari; und der andere prallte auf... Hamilton.“

Österreich:

„Kurier“: „Triumph in Belgien: Weltmeisterlicher Verstappen rast Richtung Titel“

Schweiz:

„Blick“: „Hamilton fliegt in Spa ab – und entschuldigt sich“

