Das Indoor Meeting in Karlsruhe am Freitag ist exzellent besetzt und verspricht Weltklasse-Leistungen. Eine Olympiasiegerin hat den klangvollsten Namen.

Der Blick in den Zeitplan des bereits ausverkauften Indoor Meetings in der Karlsruher Messe in Rheinstetten verrät: Die 60 Meter der Frauen und der Männer-Stabhochsprung werden am Freitag die beiden Hochkaräter