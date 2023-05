Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Wallach Seven O Seven gewann am letzten Renntag des Jahres in Mannheim-Seckenheim das Hauptereignis. Doch es gibt noch weitere Geschichten rund um die Galopprennbahn zu erzählen.

In einem mit 8000 Euro dotierten Ausgleich II der Kategorie D über die Sprintdistanz von 1400 m verwies Seven O Seven aus dem Weilerswister Quartier von Christian Freiherr von der Recke, der von Nina Wagner