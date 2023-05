Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim FV Dudenhofen beginnt eine neue Zeitrechnung. In der Oberliga-Saison 2020/21 heißt der Trainer nicht mehr Christian Schultz, sondern Steffen Litzel. Schultz ist nun Sportdirektor. Schultz verbuchte zahlreiche Erfolge mit dem Verein, führte die Dudenhofener zweimal ins Verbandspokal-Finale, zweimal in die Oberliga und scheiterte vor einem Jahr im Pokal-Halbfinale nur knapp mit 1:2 am 1. FC Kaiserslautern.

Für Litzel, bisheriger Co-Trainer, ändert sich nicht viel: „Ich werde jetzt mehr im Vordergrund stehen. In der Trainingsvorbereitung ändert sich für mich wenig. Ich trage jetzt